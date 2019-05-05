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«Сент-Луис» забил в Кубке Стэнли, пока вратарь соперника лежал на льду с травмой. Гол засчитали
Источник материала: Tut.by
В серии 2-го раунда Кубка Стэнли между «Сент-Луисом» и «Далласом» будет седьмой матч. Важнейшим эпизодом шестой встречи стал гол «блюзменов», который стал следствием травмы вратаря соперников, сообщает
«Блюз» выиграли в Техасе (4:1) и вернули серию домой. Теперь команды определят финалиста Запада в решающей игре в Сент-Луисе.
Ключевым же в воскресном матче стал эпизод с травмой вратаря «Далласа».
В третьем периоде при счете 2:1 защитник «Сент-Луиса» Колтон Парайко мощно бросил по воротам — шайба попала голкиперу Бену Бишопу в плечо: он упал, держась за него и отбросив клюшку.
Шайба при этом осталась у «Сент-Луиса»: Стеен с разворота набросил, а Шварц подставил клюшку под бросок — гол.
Бишоп все это время лежал на льду с травмой и не поднимался, но арбитры не стали останавливать игру. Судьи — Крис Руни и Джин Хеберт — действовали согласно пункту 8.1 в правилах НХЛ:
В том же пункте есть и уточнение: «В случае, если очевидно, что игрок получил серьезную травму, судья может остановить матч немедленно».
Арбитрам показалось, что повреждение Бишопа не настолько серьезное — игру останавливать они не стали. Да и сам Бишоп после консультации с врачом остался на льду, чтобы продолжить матч.
Возможно, зря: уже в следующей атаке «Даллас» потерял шайбу на чужой синей линии — и «Блюз» убежали «два в ноль». Самуэль Блэйз не стал сближаться — просто бросил над рукой Бишопа.
Счет стал 4:1, и после этого гола оставлять поврежденного вратаря в игре не было никакого смысла. Худобин вышел на замену:
Антон провел свои первые минуты в Кубке Стэнли-2019: сыграл полпериода и отразил 5 бросков из 5.
Седьмой матч в серии состоится 7 мая в Сент-Луисе.
Кубок Стэнли. Второй раунд
«Даллас» — «Сент-Луис» — 1:4 (1:1, 0:1, 0:2).
5 мая. «American Airlines Center»
0:1 — 1 Пьетранжело (Шварц, Эдмундсон)
Вратари: Бишоп 16/20, Худобин 5/5 — Биннингтон 22/23.
Ход серий (до 4 побед) во 2-м раунде Кубка Стэнли:
«Восток»
«Бостон» — «Коламбус» — 3:2 (3:2 ОТ, 2:3 ОТ, 1:2, 4:1, 4:3).
«Запад»
«Сент-Луис» — «Даллас» — 3:3 (3:2, 2:4, 4:3, 2:4, 1:2, 4:1).
«Сан-Хосе» — «Колорадо» — 3:2 (5:2, 3:4, 4:2, 0:3, 2:1).
Итог серии (до 4 побед) во 2-м раунде Кубка Стэнли:
«Восток»
«Айлендерс» — «Каролина» — 0:4 (0:1 ОТ, 1:2, 2:5, 2:5).
Бомбардиры:
Логан Кутюр («Сан-Хосе») — 13 (9+4)
Натан Маккиннон («Колорадо») — 13 (6+7) очков
Микко Рантанен («Колорадо») — 13 (5+8)
Брэд Маршан («Бостон») — 13 (5+8)
Томаш Гертль («Сан-Хосе») — 12 (8+4)
Марк Стоун («Вегас») — 12 (6+6)
Джейден Шварц («Сент-Луис») — 11 (8+3)
Давид Пастрняк («Бостон») — 11 (6+5)
Артемий Панарин («Коламбус») — 11 (5+6)
Макс Пасиоретти («Вегас») — 11 (5+6)
Брент Бернс («Сан-Хосе») — 11 (4+7)
Тайлер Сегин («Даллас») — 11 (4+7)
Джейккоб Славин («Каролина») — 11 (0+11)
Эрик Карлссон («Сан-Хосе») — 11 (0+11)
Мэтт Дюшен («Коламбус») — 10 (5+5)
Александр Радулов («Даллас») — 10 (5+5).
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В серии 2-го раунда Кубка Стэнли между «Сент-Луисом» и «Далласом» будет седьмой матч. Важнейшим эпизодом шестой встречи стал гол «блюзменов», который стал...
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