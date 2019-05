«Сент-Луис» забил в Кубке Стэнли, пока вратарь соперника лежал на льду с травмой. Гол засчитали

Источник материала: Tut.by

В серии 2-го раунда Кубка Стэнли между «Сент-Луисом» и «Далласом» будет седьмой матч. Важнейшим эпизодом шестой встречи стал гол «блюзменов», который стал следствием травмы вратаря соперников, сообщает Sports.ru .

«Блюз» выиграли в Техасе (4:1) и вернули серию домой. Теперь команды определят финалиста Запада в решающей игре в Сент-Луисе.

Ключевым же в воскресном матче стал эпизод с травмой вратаря «Далласа».

В третьем периоде при счете 2:1 защитник «Сент-Луиса» Колтон Парайко мощно бросил по воротам — шайба попала голкиперу Бену Бишопу в плечо: он упал, держась за него и отбросив клюшку.

Шайба при этом осталась у «Сент-Луиса»: Стеен с разворота набросил, а Шварц подставил клюшку под бросок — гол.

Бишоп все это время лежал на льду с травмой и не поднимался, но арбитры не стали останавливать игру. Судьи — Крис Руни и Джин Хеберт — действовали согласно пункту 8.1 в правилах НХЛ:

В том же пункте есть и уточнение: «В случае, если очевидно, что игрок получил серьезную травму, судья может остановить матч немедленно».

Арбитрам показалось, что повреждение Бишопа не настолько серьезное — игру останавливать они не стали. Да и сам Бишоп после консультации с врачом остался на льду, чтобы продолжить матч.

Возможно, зря: уже в следующей атаке «Даллас» потерял шайбу на чужой синей линии — и «Блюз» убежали «два в ноль». Самуэль Блэйз не стал сближаться — просто бросил над рукой Бишопа.

Счет стал 4:1, и после этого гола оставлять поврежденного вратаря в игре не было никакого смысла. Худобин вышел на замену: