«Сент-Луис» забил в Кубке Стэнли, пока вратарь соперника лежал на льду с травмой. Гол засчитали

Источник материала: Tut.by

В серии 2-го раунда Кубка Стэнли между «Сент-Луисом» и «Далласом» будет седьмой матч. Важнейшим эпизодом шестой встречи стал гол «блюзменов», который стал следствием травмы вратаря соперников, сообщает Sports.ru .



Фото: Reuters

«Блюз» выиграли в Техасе (4:1) и вернули серию домой. Теперь команды определят финалиста Запада в решающей игре в Сент-Луисе.

Ключевым же в воскресном матче стал эпизод с травмой вратаря «Далласа».

В третьем периоде при счете 2:1 защитник «Сент-Луиса» Колтон Парайко мощно бросил по воротам — шайба попала голкиперу Бену Бишопу в плечо: он упал, держась за него и отбросив клюшку.

Шайба при этом осталась у «Сент-Луиса»: Стеен с разворота набросил, а Шварц подставил клюшку под бросок — гол.

Бишоп все это время лежал на льду с травмой и не поднимался, но арбитры не стали останавливать игру. Судьи — Крис Руни и Джин Хеберт — действовали согласно пункту 8.1 в правилах НХЛ:

«Если хоккеист получил травму и не может продолжить игру или добежать до скамейки, чтобы замениться, матч не будет остановлен, пока команда травмированного игрока не получит шайбу».

В том же пункте есть и уточнение: «В случае, если очевидно, что игрок получил серьезную травму, судья может остановить матч немедленно».

Арбитрам показалось, что повреждение Бишопа не настолько серьезное — игру останавливать они не стали. Да и сам Бишоп после консультации с врачом остался на льду, чтобы продолжить матч.

Возможно, зря: уже в следующей атаке «Даллас» потерял шайбу на чужой синей линии — и «Блюз» убежали «два в ноль». Самуэль Блэйз не стал сближаться — просто бросил над рукой Бишопа.

Счет стал 4:1, и после этого гола оставлять поврежденного вратаря в игре не было никакого смысла. Худобин вышел на замену:

With the score 4−1, Anton Khudobin has entered the game for the Dallas Stars after Ben Bishop appears to have been injured earlier in the period. #StanleyCup pic.twitter.com/3QF0KsmVqD — #StanleyCup on NBC (@NHLonNBCSports) 5 мая 2019 г.

Антон провел свои первые минуты в Кубке Стэнли-2019: сыграл полпериода и отразил 5 бросков из 5.

Седьмой матч в серии состоится 7 мая в Сент-Луисе.

Кубок Стэнли. Второй раунд

«Даллас» — «Сент-Луис» — 1:4 (1:1, 0:1, 0:2).

5 мая. «American Airlines Center»

0:1 — 1 Пьетранжело (Шварц, Эдмундсон)

1:1 — 11 Сегин (Бенн, Зукарелло-Асен)

1:2 — 35 Перрон (Барбашев, Сундквист)

1:3 — 47 Шварц (Парайко, Стеен)

1:4 — 48 Блэйз (О′Райлли).

Вратари: Бишоп 16/20, Худобин 5/5 — Биннингтон 22/23.

Ход серий (до 4 побед) во 2-м раунде Кубка Стэнли:

«Восток»

«Бостон» — «Коламбус» — 3:2 (3:2 ОТ, 2:3 ОТ, 1:2, 4:1, 4:3).

«Запад»

«Сент-Луис» — «Даллас» — 3:3 (3:2, 2:4, 4:3, 2:4, 1:2, 4:1).

«Сан-Хосе» — «Колорадо» — 3:2 (5:2, 3:4, 4:2, 0:3, 2:1).

Итог серии (до 4 побед) во 2-м раунде Кубка Стэнли:

«Восток»

«Айлендерс» — «Каролина» — 0:4 (0:1 ОТ, 1:2, 2:5, 2:5).

Бомбардиры:

Логан Кутюр («Сан-Хосе») — 13 (9+4)

Натан Маккиннон («Колорадо») — 13 (6+7) очков

Микко Рантанен («Колорадо») — 13 (5+8)

Брэд Маршан («Бостон») — 13 (5+8)

Томаш Гертль («Сан-Хосе») — 12 (8+4)

Марк Стоун («Вегас») — 12 (6+6)

Джейден Шварц («Сент-Луис») — 11 (8+3)

Давид Пастрняк («Бостон») — 11 (6+5)

Артемий Панарин («Коламбус») — 11 (5+6)

Макс Пасиоретти («Вегас») — 11 (5+6)

Брент Бернс («Сан-Хосе») — 11 (4+7)

Тайлер Сегин («Даллас») — 11 (4+7)

Джейккоб Славин («Каролина») — 11 (0+11)

Эрик Карлссон («Сан-Хосе») — 11 (0+11)

Мэтт Дюшен («Коламбус») — 10 (5+5)

Александр Радулов («Даллас») — 10 (5+5).