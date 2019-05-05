Знак внимания ко Дню Великой Победы

Во время встречи с ветераном Великой Отечественной войны Николаем Ивановичем Даниловым и жительницей блокадного Ленинграда Ниной Ивановной Лебедевой территориальный центр социального обслуживания населения Ивьевского района и районная организация общественного объединения " Белорусский союз женщин" предложила ветеранам оставить памятную надпись в виде пожелания будущим поколениям белорусов на красном полотнище, символизирующем знамя Великой Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками.
Каждое мероприятие в рамках чествования представителей поколения победителей накануне праздничной даты, проходит в атмосфере волнительной и душевной. Как важно нам, не знавшим ужасов войны, сказать, а им - услышать и почувствовать, слова благодарности за мир и благополучие на нашей земле!
На фото С. Зенкевича: материальную помощь ветерану Великой Отечественной войны Николаю Ивановичу Данилову и жительнице блокадного Ленинграда Нине Ивановне Лебедевой вручают: председатель Ивьевского райисполкома Александр Иванович Булак, председатель районного объединения ветеранов Иван Станиславович Жидель и секретарь ветеранской организации Чеслава Ивановна Томило. Директор территориального центра социального обслуживания населения района, председатель районного совета общественного объединения " Белорусский союз женщин" Кристина Мечиславовна Трофимчик.