Знак внимания ко Дню Великой Победы

Источник материала: Ивьевский край

Накануне празднования Дня Великой Победы по распоряжению председателя Ивьевского районного исполнительного комитета Александра Ивановича Булака всем нашим ветеранам Великой Отечественной войны и лицам, приравненным к ним, выплачена материальная помощь в размере двух базовых величин По месту жительства уважаемых людей посетили руководство районного и сельских исполнительных комитетов, представители ветеранской организации и органов соцзащиты.





Во время встречи с ветераном Великой Отечественной войны Николаем Ивановичем Даниловым и жительницей блокадного Ленинграда Ниной Ивановной Лебедевой территориальный центр социального обслуживания населения Ивьевского района и районная организация общественного объединения " Белорусский союз женщин" предложила ветеранам оставить памятную надпись в виде пожелания будущим поколениям белорусов на красном полотнище, символизирующем знамя Великой Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками.

Каждое мероприятие в рамках чествования представителей поколения победителей накануне праздничной даты, проходит в атмосфере волнительной и душевной. Как важно нам, не знавшим ужасов войны, сказать, а им - услышать и почувствовать, слова благодарности за мир и благополучие на нашей земле!









На фото С. Зенкевича: материальную помощь ветерану Великой Отечественной войны Николаю Ивановичу Данилову и жительнице блокадного Ленинграда Нине Ивановне Лебедевой вручают: председатель Ивьевского райисполкома Александр Иванович Булак, председатель районного объединения ветеранов Иван Станиславович Жидель и секретарь ветеранской организации Чеслава Ивановна Томило. Директор территориального центра социального обслуживания населения района, председатель районного совета общественного объединения " Белорусский союз женщин" Кристина Мечиславовна Трофимчик.



