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«Пламя мира» подняли на вершину Монблан: фотофакт

06.05.2019 19:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусские альпинисты подняли огонь II Европейских игр на Монблан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Пламя мира» подняли на вершину Монблан: фотофакт

Восхождение получилось очень сложным из-за погодных условий: сильный ветер и снежный шторм 5 мая заставили скорректировать планы.

«Пламя мира» подняли на вершину Монблан: фотофакт

После покорения самой высокой точки Европы эстафета «Пламя мира» направляется в путешествие по континенту, а 12 мая прибудет в Беларусь.

«Пламя мира» подняли на вершину Монблан: фотофакт

«Пламя мира» подняли на вершину Монблан: фотофакт
 
 
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Новости Беларуси. Белорусские альпинисты подняли огонь II Европейских игр на Монблан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Восхождение получилось очень...
 
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