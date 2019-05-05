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«Пламя мира» подняли на вершину Монблан: фотофакт
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусские альпинисты подняли огонь II Европейских игр на Монблан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Восхождение получилось очень сложным из-за погодных условий: сильный ветер и снежный шторм 5 мая заставили скорректировать планы.
После покорения самой высокой точки Европы эстафета «Пламя мира» направляется в путешествие по континенту, а 12 мая прибудет в Беларусь.
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Новости Беларуси. Белорусские альпинисты подняли огонь II Европейских игр на Монблан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Восхождение получилось очень...
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