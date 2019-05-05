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Очевидцы пожара Sukhoi Superjet 100: эвакуацию затруднили сами пассажиры, которые пытались снять с полок ручную кладь

06.05.2019 19:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Мир скорбит. Авиакатастрофа, которая вечером 5 мая произошла в московском Шереметьево, унесла жизни 41 человека. Белорусов среди них нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крушение самолёта в Шереметьево. 41 погибший. Главное о трагедии

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», который летел из Москвы в Мурманск, загорелся во время аварийной посадки. На борту находилось 73 пассажира и пять членов экипажа.

Очевидцы пожара Sukhoi Superjet 100: эвакуацию затруднили сами пассажиры, которые пытались снять с полок ручную кладь

Соболезнования президенту России, слова поддержки и сострадания родным и близким погибших адресовал Александр Лукашенко.

Хронология событий – в материале Алексея Елфимова.

Очевидцы пожара Sukhoi Superjet 100: эвакуацию затруднили сами пассажиры, которые пытались снять с полок ручную кладь

5 мая. Полседьмого вечера. Лайнер «Аэрофлота», вылетевший из Москвы в Мурманск, на 28-й минуте полета экстренно возвращается в Шереметьево. В сложных метеоусловиях он смог приземлиться только со второй попытки.

Пилот сгоревшего в Шереметьево самолёта рассказал подробности крушения

Судя по записям с камер наблюдения, самолет сильно ударился о поверхность полосы, его дважды подбросило, после чего он загорелся. И вот уже по земле несется огненный шар с людьми внутри.

Очевидцы пожара Sukhoi Superjet 100: эвакуацию затруднили сами пассажиры, которые пытались снять с полок ручную кладь

В итоге самолет развернуло, и он остановился. Пассажиров начинают эвакуировать по двум надувным трапам в носовой части. Времени на спасение – ничтожно мало. Люди покинули борт за 55 секунд, быстрее норматива почти в полтора раза. Но этого оказалось недостаточно, чтобы вывести каждого.

Очевидцы пожара Sukhoi Superjet 100: эвакуацию затруднили сами пассажиры, которые пытались снять с полок ручную кладь

Очевидцы утверждают, что эвакуацию затруднили сами пассажиры, которые пытались снять с полок ручную кладь. Именно это стоило жизни людям, для которых проход между кресел оказался заблокирован.

Очевидцы пожара Sukhoi Superjet 100: эвакуацию затруднили сами пассажиры, которые пытались снять с полок ручную кладь

Говоря о количестве жертв, едва сдерживают эмоции даже представители Следственного комитета.

Очевидцы пожара Sukhoi Superjet 100: эвакуацию затруднили сами пассажиры, которые пытались снять с полок ручную кладь

– Сколько погибших?
– 41 человек.

Очевидцы пожара Sukhoi Superjet 100: эвакуацию затруднили сами пассажиры, которые пытались снять с полок ручную кладь

Следствием рассматриваются различные версии трагедии, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших техосмотр борта, неисправность воздушного судна, неблагоприятные метеоусловия. 

Названы основные версии крушения самолёта в Шереметьево

Уже найдены оба черных ящика аварийного «Суперджета». Их расшифровка может занять от двух недель до месяца. 

Очевидцы пожара Sukhoi Superjet 100: эвакуацию затруднили сами пассажиры, которые пытались снять с полок ручную кладь

Пока же главное спасти пострадавших. В больнице до сих пор находятся 9 человек.

Очевидцы пожара Sukhoi Superjet 100: эвакуацию затруднили сами пассажиры, которые пытались снять с полок ручную кладь

Вероника Скворцова, министр здравоохранения России:
В основном тяжесть состояния определяется термоингаляционной травмой и отравлением продуктами горения. Кроме того, самые тяжелые пострадавшие имеют ожоги пламенем примерно 15-18 %.

Очевидцы пожара Sukhoi Superjet 100: эвакуацию затруднили сами пассажиры, которые пытались снять с полок ручную кладь

В аэропорту Шереметьево появился стихийный мемориал, прямо у таблички с номером того самого рейса. А в Мурманске к зданию аэропорта несут цветы, зажженные свечи и игрушки – среди погибших есть дети. В связи с катастрофой в регионе объявлен трехдневный траур.

Очевидцы пожара Sukhoi Superjet 100: эвакуацию затруднили сами пассажиры, которые пытались снять с полок ручную кладь
 
 
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Новости России. Мир скорбит. Авиакатастрофа, которая вечером 5 мая произошла в московском Шереметьево, унесла жизни 41 человека. Белорусов среди них нет, сообщили в...
 
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