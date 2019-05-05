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В Украине грузовик с белорусскими туристами сорвался в реку, погибли трое

06.05.2019 19:48 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Украине грузовик с белорусскими туристами сорвался в реку, погибли трое
Поліція Івано-Франківської області / facebook.com

Как стало известно, трагедия произошла 5 мая около 11 часов утра в Ивано-Франковской области Украины. Автомобиль с белорусскими туристами двигался к месту назначения, с которого люди собирались осуществить сплав по реке.

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По информации полиции Ивано-Франковской области, 47-летний водитель не справился с управлением на подъеме, машина начала движение назад и перевернулась в реку Черный Черемош с высоты около 40 метров.

В результате происшествия погибли три человека – 23-летняя и 28-летняя девушки и 29-летний парень. Все – граждане Беларуси. Еще 10 человек были отправлены в местную больницу. Всего в момент трагедии в машине находились 23 пассажира и водитель, пишет TUT.by.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст. 286 УК Украины – «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц». Водитель задержан. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет. По предварительной информации, в момент трагедии водитель был пьяным.

 
 
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Трагедия произошла 5 мая в Ивано-Франковской области Украины. Туристы собирались осуществить сплав по реке и направлялись к месту назначения.
 
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