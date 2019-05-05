В Украине грузовик с белорусскими туристами сорвался в реку, погибли трое

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, трагедия произошла 5 мая около 11 часов утра в Ивано-Франковской области Украины. Автомобиль с белорусскими туристами двигался к месту назначения, с которого люди собирались осуществить сплав по реке.

По информации полиции Ивано-Франковской области, 47-летний водитель не справился с управлением на подъеме, машина начала движение назад и перевернулась в реку Черный Черемош с высоты около 40 метров.

В результате происшествия погибли три человека – 23-летняя и 28-летняя девушки и 29-летний парень. Все – граждане Беларуси. Еще 10 человек были отправлены в местную больницу. Всего в момент трагедии в машине находились 23 пассажира и водитель, пишет TUT.by .

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст. 286 УК Украины – «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц». Водитель задержан. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет. По предварительной информации, в момент трагедии водитель был пьяным.