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Мастер-класс по стрельбе из лука и бой «стенка на стенку». Под Гродно прошел фестиваль славянских боевых искусств «Неманский рубеж»
06.05.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Фестиваль славянских боевых искусств прошел уже в 19-й раз.
В этом году получив статус международного и собрав в «Гарадзенскага маёнтка «Каробчыцы» более 300 участников со всей Беларуси, а также и представителей из России. Масштабное мероприятие длилось два дня. За это время участники скрестили мечи сотни раз, провели захватывающие бои и состязания. Организаторы мероприятия – областной центр народного творчества, управление культуры облисполкома и клуб славянских единоборств «Аридан».
В этом году фестиваль посвятили двум знаковым датам – 75-летию освобождения Беларуси и 75-летию Гродненской области. Почетными гостями праздника стали ветераны Великой Отечественной войны.
– Атмосфера на фестивале особенная. Участники показывают не только отличные физические возможности, но и силу духа, – рассказала директор областного центра народного творчества Ирина Деменчук.
В первый день фестиваля зрители с интересом наблюдали за рыцарскими боями, турниром лучников и рукопашными состязаниями.
Во второй день каждый желающий мог ощутить себя рыцарем или лучником, прикоснуться к старинной славянской культуре. Гостей так же ждали мастер-классы по изготовлению доспехов и концертные программы.
К слову, в этот день сошлись в одном месте древние боевые традиции и современные – свои умения продемонстрировали учащиеся военно-патриотических классов и кадеты.
Проверили свои силы парни и мужчины в зрелищном бою «стенка на стенку». Не менее ярким было перетягивание каната.
Приобрести что-нибудь на память о празднике можно было на выставке клуба коллекционеров «Скарабей» и у народных мастеров.
В следующем году фестиваль будет не менее масштабным: организаторы обещают к 20-летнему юбилею обязательно подготовить что-нибудь захватывающее.
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Мастер-класс по стрельбе из лука и бой «стенка на стенку». Под Гродно прошел фестиваль славянских боевых искусств «Неманский рубеж»
Фестиваль славянских боевых искусств прошел уже в 19-й раз. В этом году получив статус международного и собрав в «Гарадзенскага маёнтка «Каробчыцы» более 300...
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