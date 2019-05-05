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"Ляпис-98" променял Пружаны на Слуцк — и получил едкое граффити

06.05.2019 20:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

6 мая в Пружанах должен был пройти концерт “Ляписа-98”. Тур группы Сергея Михалка по Беларуси сейчас в самом разгаре, позади выступления в Светлогорске, Вилейке и других городах. Но с Пружанами что-то пошло не так: группа перенесла концерт на осень, сославшись на трудности логистики и перенесли на осень. А 6 мая выступила в Слуцке.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65965.php

"Ляпис-98" променял Пружаны на Слуцк — и получил едкое граффити

Пружанские фанаты “ляписов”, понятное дело, обиделись. В городе даже появилось граффити в честь Сергея Михалка: "Везде друг — нигде хозяин".


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65965.php

"Ляпис-98" променял Пружаны на Слуцк — и получил едкое граффити

www.instagram.com/84n30

“Пружаны город маленький. Мы любим жить мирно. Но воевать умеем лучше всех. Улицы шепчут о том, что в Слуцке денежный чек длинее, поэтому приоритет оказался туда. Это же совсем не вяжется с Михалком, ребята”, — возмущался автор граффити. Впрочем, позже молодой человек удалил пост и извинился за резкие строки. Мол, осознал, что они стали заложниками форс-мажорных обстоятельств.

 
 
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  6 мая в Пружанах должен был пройти концерт “Ляписа-98”. Тур группы Сергея Михалка по Беларуси сейчас в самом разгаре, позади выступления в Светлогорске, Вилейке и...
 
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