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В Клейниках пьяный водитель снёс лавочку и протаранил бетонный забор
06.05.2019 20:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ДТП произошло сегодня, 6 мая 2019 года в д. Клейники около 18.30 недалеко от г. Бреста.
По информации очевидцев, водитель не справился с управлением, автомобиль занесло, он снёс лавочку на остановке общественного транспорта и упёрся в бетонный забор.
Предположительно, водитель был нетрезв.
На месте происшествия работают сотрудники
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