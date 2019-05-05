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В Клейниках пьяный водитель снёс лавочку и протаранил бетонный забор

06.05.2019 20:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло сегодня, 6 мая 2019 года в д. Клейники около 18.30 недалеко от г. Бреста.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65964.php

В Клейниках пьяный водитель снёс лавочку и протаранил бетонный забор

По информации очевидцев, водитель не справился с управлением, автомобиль занесло, он снёс лавочку на остановке общественного транспорта и упёрся в бетонный забор.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65964.php

В Клейниках пьяный водитель снёс лавочку и протаранил бетонный забор

Предположительно, водитель был нетрезв.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65964.php

В Клейниках пьяный водитель снёс лавочку и протаранил бетонный забор

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65964.php

В Клейниках пьяный водитель снёс лавочку и протаранил бетонный забор

 
Теги: Брест
 
 
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  ДТП произошло сегодня, 6 мая 2019 года в д. Клейники около 18.30 недалеко от г. Бреста. По информации очевидцев, водитель не справился с управлением, автомобиль...
 
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