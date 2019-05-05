В Клейниках пьяный водитель снёс лавочку и протаранил бетонный забор

Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло сегодня, 6 мая 2019 года в д. Клейники около 18.30 недалеко от г. Бреста.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65964.php

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По информации очевидцев, водитель не справился с управлением, автомобиль занесло, он снёс лавочку на остановке общественного транспорта и упёрся в бетонный забор.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65964.php

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Предположительно, водитель был нетрезв.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65964.php

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На месте происшествия работают сотрудники ГАИ .



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65964.php

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