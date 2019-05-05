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Студенты академии установили рекорды Беларуси на чемпионате по пауэрлифтингу

06.05.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Студенты БГСХА вернулись с победами и новыми рекордами с республиканского чемпионата по классическому пауэрлифтингу в Ошмянах.

 

Студенты академии установили рекорды Беларуси на чемпионате по пауэрлифтингу
Студентка агрофака БГСХА Виктория Бардовская установила рекорд Беларуси в приседании со штангой (173 кг), рекорд в тяге (191 кг) и два рекорда в троеборье (455,5 кг и 459 кг). Виктория заняла первое место в весовой категории 72 кг и стала победителем в абсолютном первенстве среди женщин.

 

Студенты академии установили рекорды Беларуси на чемпионате по пауэрлифтингу
Екатерина Жерело заняла на чемионате первое место в весовой категории +84 кг и установила рекорд в жиме лежа – 85 кг. 

 

Студенты академии установили рекорды Беларуси на чемпионате по пауэрлифтингу
Студент ФБиА Артем Савельев установил рекорд РБ в приседании со штангой (265,5 кг) и занял первое место в абсолютном первенстве среди мужчин. 

 

Валерий Диваков


 
 
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  Студенты БГСХА вернулись с победами и новыми рекордами с республиканского чемпионата по классическому пауэрлифтингу в Ошмянах.         Валерий Диваков
 
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