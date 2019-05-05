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Студенты академии установили рекорды Беларуси на чемпионате по пауэрлифтингу
06.05.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Студенты БГСХА вернулись с победами и новыми рекордами с республиканского чемпионата по классическому пауэрлифтингу в Ошмянах.
Валерий Диваков
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Студенты БГСХА вернулись с победами и новыми рекордами с республиканского чемпионата по классическому пауэрлифтингу в Ошмянах. Валерий Диваков
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