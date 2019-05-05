«Слуцкий сахарорафинадный комбинат» стал победителем на музыкальном фестивале в номинации «За пропаганду произведений национальной культуры»

Источник материала: Слуцк Город





В Минском городском Дворце культуры прошел 6-й музыкальный фестиваль «Планета талантов» среди организаций, входящих в концерн «Белгоспищепром». В нем принял участие коллектив ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат». В этом году в списке участников – 30 коллективов.

Победителем в номинации «За пропаганду произведений национальной культуры» музыкального фестиваля стал творческий коллектив ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат».

















Слуцкий край