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«Слуцкий сахарорафинадный комбинат» стал победителем на музыкальном фестивале в номинации «За пропаганду произведений национальной культуры»
06.05.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В Минском городском Дворце культуры прошел 6-й музыкальный фестиваль «Планета талантов» среди организаций, входящих в концерн «Белгоспищепром». В нем принял участие коллектив ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат». В этом году в списке участников – 30 коллективов.
Победителем в номинации «За пропаганду произведений национальной культуры» музыкального фестиваля стал творческий коллектив ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат».
Слуцкий край
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«Слуцкий сахарорафинадный комбинат» стал победителем на музыкальном фестивале в номинации «За пропаганду произведений национальной культуры»
В Минском городском Дворце культуры прошел 6-й музыкальный фестиваль «Планета талантов» среди организаций, входящих в концерн «Белгоспищепром».
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