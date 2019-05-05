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«Слуцкий сахарорафинадный комбинат» стал победителем на музыкальном фестивале в номинации «За пропаганду произведений национальной культуры»

06.05.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

«Слуцкий сахарорафинадный комбинат» стал победителем на музыкальном фестивале в номинации «За пропаганду произведений национальной культуры»

В Минском городском Дворце культуры прошел 6-й музыкальный фестиваль «Планета талантов» среди организаций, входящих в концерн «Белгоспищепром». В нем принял участие коллектив ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат». В этом году в списке участников – 30 коллективов.

Победителем в номинации «За пропаганду произведений национальной культуры» музыкального фестиваля стал творческий коллектив ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат».

«Слуцкий сахарорафинадный комбинат» стал победителем на музыкальном фестивале в номинации «За пропаганду произведений национальной культуры»

«Слуцкий сахарорафинадный комбинат» стал победителем на музыкальном фестивале в номинации «За пропаганду произведений национальной культуры»

«Слуцкий сахарорафинадный комбинат» стал победителем на музыкальном фестивале в номинации «За пропаганду произведений национальной культуры»

«Слуцкий сахарорафинадный комбинат» стал победителем на музыкальном фестивале в номинации «За пропаганду произведений национальной культуры»

Слуцкий край

 
 
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В Минском городском Дворце культуры прошел 6-й музыкальный фестиваль «Планета талантов» среди организаций, входящих в концерн «Белгоспищепром».
 
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