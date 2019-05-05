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Азаренко не смогла обыграть американку Стивенс на турнире в Мадриде

06.05.2019 20:39 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Азаренко не смогла обыграть американку Стивенс на турнире в Мадриде
Фото из открытых источников

Во втором круге турнира в Мадриде с призовым фондом более $7 млн белорусская теннисистка Виктория Азаренко (52-е место в рейтинге WTA) встречалась с восьмой ракеткой мира из США Слоан Стивенс. В напряженном поединке наша спортсменка уступила американке в трех сетах – 4:6, 6:2, 2:6.

Азаренко не смогла обыграть американку Стивенс на турнире в Мадриде Азаренко и Саснович победно стартовали в Мадриде, Соболенко проиграла

Таким образом, в одиночном разряде турнира в Испании осталась лишь одна белоруска – Александра Саснович (33). Свой поединок второго круга наша спортсменка проведет против словачки Анны Шмидловой (109). Матч предварительно состоится 7 мая.

Напомним, ранее турнир в «одиночке» на стадии первого круга покинула Арина Соболенко (10), которая вчера, к слову, отпраздновала свой 21-й день рождения, и Вера Лапко (89), которая не смогла преодолеть квалификацию.

В то же время четыре белоруски продолжают борьбу на турнире в Мадриде в парном разряде. Арина Соболенко играет вместе с бельгийкой Элизе Мертенс, Виктория Азаренко – с австралийкой Эшли Барти, Лидия Морозова – с японкой Сюко Аоямой, а Александра Саснович – с украинкой Лесей Цуренко.

Турнир в Мадриде завершится 11 мая.

 
 
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В испанской столице продолжается крупный теннисный турнир с призовым фондом более $7 млн.
 
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