Азаренко не смогла обыграть американку Стивенс на турнире в Мадриде

Источник материала: Аргументы и факты

Во втором круге турнира в Мадриде с призовым фондом более $7 млн белорусская теннисистка Виктория Азаренко (52-е место в рейтинге WTA) встречалась с восьмой ракеткой мира из США Слоан Стивенс. В напряженном поединке наша спортсменка уступила американке в трех сетах – 4:6, 6:2, 2:6.

Таким образом, в одиночном разряде турнира в Испании осталась лишь одна белоруска – Александра Саснович (33). Свой поединок второго круга наша спортсменка проведет против словачки Анны Шмидловой (109). Матч предварительно состоится 7 мая.

Напомним, ранее турнир в «одиночке» на стадии первого круга покинула Арина Соболенко (10), которая вчера, к слову, отпраздновала свой 21-й день рождения, и Вера Лапко (89), которая не смогла преодолеть квалификацию.

В то же время четыре белоруски продолжают борьбу на турнире в Мадриде в парном разряде. Арина Соболенко играет вместе с бельгийкой Элизе Мертенс, Виктория Азаренко – с австралийкой Эшли Барти, Лидия Морозова – с японкой Сюко Аоямой, а Александра Саснович – с украинкой Лесей Цуренко.

Турнир в Мадриде завершится 11 мая.