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Франция хочет, чтобы РФ осталась членом Совета Европы

06.05.2019 20:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду, что Россия останется членом Совета Европы, несмотря на разногласия с другими членами организации.

Об этом он заявил во время встречи с генсеком Совета Европы Турбьерном Ягландом, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

"Я надеюсь, Россия останется членом Совета Европы", - сказал Макрон.

Франция в середине мая начнет председательство в Совете Европы.

Как сообщалось, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд считает, что существуют хорошие шансы для разрешения конфликта с Москвой, что позволит избежать возможного выхода России из состава организации.


ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса в связи с аннексией Крыма, а РФ в ответ прекратила участие в сессиях Ассамблеи.

В июне 2017 года Россия перестала платить свой взнос и обещает возобновить его, когда "ПАСЕ устранит угрозу дальнейшей дискриминации национальных делегаций".

В прошлом году генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что если Россия не восстановит платежи в бюджет Совета Европы в 2019 году, ее участие в уставных органах будет прекращено.

В прошлом году глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия сама выйдет из Совета Европы, если встанет вопрос о ее исключении.

 
 
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Президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду, что Россия останется членом Совета Европы, несмотря на разногласия с другими членами организации.
 
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