Наталья Эйсмонт про сообщения о задержаниях белорусских топ-силовиков: Меньше читайте телеграм-каналы

Речь шла, в частности, о задержании командира группы «Альфа» и о том, что Виктор Лукашенко «не появился на байкерском слете, хотя его ждали и это было запланировано».





Но, насколько известно «Нашей Ниве», никакого «байкерского слета» вчера в Минске не планировалась. В этом году Виктора Лукашенко и других белорусских топ-лиц пригласили на открытие сезона в Россию, которое состоится 12 мая.





«Наша Нива» попросила пресс-секретаря Александра Лукашенко Наталью Эйсмонт прокомментировать информацию о задержании высокопоставленных силовиков. попросила пресс-секретаря Александра Лукашенко Наталью Эйсмонт прокомментировать информацию о задержании высокопоставленных силовиков.



