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Наталья Эйсмонт про сообщения о задержаниях белорусских топ-силовиков: Меньше читайте телеграм-каналы
Источник материала: Партизан
В субботу, 5 мая значительная часть российских телеграм-каналов, а также российских, которые мимикрируют под «белорусские», начала вбрасывать информацию о задержаниях в рядах белорусской Службы безопасности президента и Минобороны в связи с разоблачением «заговора силовиков» после ареста Андрея Втюрина.
Речь шла, в частности, о задержании командира группы «Альфа» и о том, что Виктор Лукашенко «не появился на байкерском слете, хотя его ждали и это было запланировано».
Но, насколько известно «Нашей Ниве», никакого «байкерского слета» вчера в Минске не планировалась. В этом году Виктора Лукашенко и других белорусских топ-лиц пригласили на открытие сезона в Россию, которое состоится 12 мая.
«В ответ на ваш вопрос я могу только посоветовать меньше читать те самые телеграм-каналы и ни делать им рекламы», — ответила Эйсмонт.
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Наталья Эйсмонт про сообщения о задержаниях белорусских топ-силовиков: Меньше читайте телеграм-каналы
В субботу, 5 мая значительная часть российских телеграм-каналов, а также российских, которые мимикрируют под «белорусские», начала вбрасывать информацию о...
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