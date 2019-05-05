Названы имена погибших в Карпатах белорусов

Полиция установила, что 47-летний водитель автомобиля ГАЗ-66 не справился с управлением на подъеме, в результате чего автомобиль покатился вниз и перевернулся в реку. Водитель - житель одного из сел Косовского района - был в состоянии алкогольного опьянения. Это подтвердила медицинская экспертиза. Водитель находится в состоянии шока, отделался синяками.





"Наша Нива" . По данным посольства Беларуси в Украине, на месте ДТП погибли трое человек. Среди них и руководитель группы 28-летний Евгений Иванов, пишет













Иванов - уроженец Слонима. Он возглавлял турклуб «Крутим землю». Зарабатывал на жизнь тем, что водил туристов в походы по Беларуси и за рубежом.



В последнее свой тур Евгений собрал 23 человека. С 5 до 7 моя группа должна была сплавляться по реке в Карпатах - но машина не доехала до точки, откуда туристы планировали стартовать.

Вместе с Ивановым погибли две туристки.

Тамаре Ашухиной было 27 лет. Она родом из Гомеля



