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Названы имена погибших в Карпатах белорусов

06.05.2019 19:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Грузовой автомобиль с гражданами Беларуси сорвался в реку Черный Черемош в Верховинском районе Ивано-Франковской области.

Полиция установила, что 47-летний водитель автомобиля ГАЗ-66 не справился с управлением на подъеме, в результате чего автомобиль покатился вниз и перевернулся в реку. Водитель - житель одного из сел Косовского района - был в состоянии алкогольного опьянения. Это подтвердила медицинская экспертиза. Водитель находится в состоянии шока, отделался синяками.

По данным посольства Беларуси в Украине, на месте ДТП погибли трое человек. Среди них и руководитель группы 28-летний Евгений Иванов, пишет "Наша Нива".



Иванов - уроженец Слонима. Он возглавлял турклуб «Крутим землю». Зарабатывал на жизнь тем, что водил туристов в походы по Беларуси и за рубежом.

В последнее свой тур Евгений собрал 23 человека. С 5 до 7 моя группа должна была сплавляться по реке в Карпатах - но машина не доехала до точки, откуда туристы планировали стартовать.

Вместе с Ивановым погибли две туристки.

Тамаре Ашухиной было 27 лет. Она родом из Гомеля.



Третья погибшая - 23-летняя Ангелина Юшкевич, уроженка Бобруйска. Девушка жила в Минске.

Редакция "Белорусского партизана" выражает искренние соболезнования родным и близким погибших.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Грузовой автомобиль с гражданами Беларуси сорвался в реку Черный Черемош в Верховинском районе Ивано-Франковской области.
 
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