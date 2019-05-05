|
Беларуским мужчинам хотят вернуть право на пенсию в 60 лет
Источник материала: Партизан
Властям предложено вернуться к проблеме тогда, когда разрыв между средней продолжительностью жизни мужчин и женщин в Беларуси с 12 лет сократится хотя бы до 6 лет.
На сайте Удобный город
“Разрыв между средней продолжительностью жизни мужчин и женщин в Беларуси слишком большим (составляет около 12 лет) и вопрос возвышения пенсионного возраста для мужчин следует рассматривать только тогда, когда этот показатель будет составлять не более 6 лет (средний показатель в странах Европы 4,5 года), – считают авторы. – Мы убеждены, что в этом вопросе мужчины попадают в дискриминационную группу”.
Петиция будет направлена в Министерство труда и социальной защиты и Палату представителей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Властям предложено вернуться к проблеме тогда, когда разрыв между средней продолжительностью жизни мужчин и женщин в Беларуси с 12 лет сократится хотя бы до 6 лет.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)