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Беларуским мужчинам хотят вернуть право на пенсию в 60 лет

06.05.2019 19:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Властям предложено вернуться к проблеме тогда, когда разрыв между средней продолжительностью жизни мужчин и женщин в Беларуси с 12 лет сократится хотя бы до 6 лет.

На сайте Удобный город собирают подписи за возврат беларуским мужчинам права выходить на пенсию в возрасте 60 лет, пишет "Белорусская правда".

“Разрыв между средней продолжительностью жизни мужчин и женщин в Беларуси слишком большим (составляет около 12 лет) и вопрос возвышения пенсионного возраста для мужчин следует рассматривать только тогда, когда этот показатель будет составлять не более 6 лет (средний показатель в странах Европы 4,5 года), – считают авторы. – Мы убеждены, что в этом вопросе мужчины попадают в дискриминационную группу”.


Петиция будет направлена в Министерство труда и социальной защиты и Палату представителей.

 
 
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Властям предложено вернуться к проблеме тогда, когда разрыв между средней продолжительностью жизни мужчин и женщин в Беларуси с 12 лет сократится хотя бы до 6 лет.
 
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