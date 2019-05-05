Беларуским мужчинам хотят вернуть право на пенсию в 60 лет

собирают подписи за возврат беларуским мужчинам права выходить на пенсию в возрасте 60 лет, пишет "Белорусская правда" . На сайте Удобный городза возврат беларуским мужчинам права выходить на пенсию в возрасте 60 лет, пишет





“Разрыв между средней продолжительностью жизни мужчин и женщин в Беларуси слишком большим (составляет около 12 лет) и вопрос возвышения пенсионного возраста для мужчин следует рассматривать только тогда, когда этот показатель будет составлять не более 6 лет (средний показатель в странах Европы 4,5 года), – считают авторы. – Мы убеждены, что в этом вопросе мужчины попадают в дискриминационную группу”.









Петиция будет направлена в Министерство труда и социальной защиты и Палату представителей.