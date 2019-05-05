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Трагедия в Карпатах: подробности

06.05.2019 19:34 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

3 человека погибли, 9 получили травмы в результате падения с обрыва грузовика в Иваново-Франковской области Украины.

6 мая около 11.30 часов в деревне Быстрец Верховинского района грузовой автомобиль слетел с обрыва высотой 40 метров и упал в реку Черный Черемош, сообщает полиция области.

В грузовике находились 24 человека (23 туриста из Беларуси и водитель). Группа туристов из Беларуси планировала совершить сплав по реке и направлялась к месту назначения.

В результате ДТП трое человек погибли на месте: 23-летняя и 28-летняя гражданки Беларуси и 29-летний гражданин Беларуси. Еще 9 человек в возрасте от 21-го до 49-ти лет проходят медицинское обследование в Верховинской больнице с различными травмами. Другим пассажирам оказана помощь на месте происшествия.

47-летний водитель автомобиля ГАЗ-66 не справился с управлением на подъеме, в результате чего автомобиль начал движение назад и перевернулся в реку. Водитель – житель одного из сел Косовского района управлял в состоянии алкогольного опьянения. Это подтвердила медицинская экспертиза. Водитель находится в состоянии шока, обошелся синяками.


Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, которое управляет транспортным средством, что повлекло гибель нескольких лиц, – наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет).

 
 
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3 человека погибли, 9 получили травмы в результате падения с обрыва грузовика в Иваново-Франковской области Украины.
 
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