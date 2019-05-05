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«Главный ресурс – это время»: что делать, если пропал человек
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Поисково-спасательные отряды Беларуси 6 мая провели учения. Более 200 человек прочесывали лес возле водохранилища в Молодечненском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Волонтеры учились ориентироваться на местности, прошли обучение поиску людей на суше и в воде. Примечательно, что добровольцы отрабатывали все возможные варианты спасательных операций в условиях, максимально приближенных к реальности и днем, и ночью. Примерить на себя роль спасателя решила и наш корреспондент Вероника Гришкова.
Уважаемые участники учений, у нас находится в закладке человек в лесу. Ему холодно, он очень сильно мерзнет.
Дождь или снег, ночь или день, для волонтеров поисково-спасательных отрядов значения не имеет. Они понимают, что в случаях с потерявшимися счет идет на минуты. Любая заминка может стоить человеку жизни. Потому обычно собрать группу удается буквально за пару часов, несмотря на то, что у всех волонтеров есть основное место работы.
Вероника Гришкова, СТВ:
Координатор лесного поиска Антон Галкин – один из старожилов отряда – говорит, что такого еще не случалось, чтобы потерялся кто-то из своих. Если кому-то нужна передышка или время для осмотра завалов, останавливается вся группа. После команды все идут дальше.
Антон Галкин, координатор лесного поиска:
Так прочесывается каждый метр. На квадрат 500х500 уйдет примерно полчаса. Задействуют в поиске и четвероногих спасателей. Они тоже сейчас проходят подготовку.
Анастасия Веркеева, волонтер:
Но не везде можно пройти, да и площади поиска увеличиваются каждый час с момента исчезновения в геометрической прогрессии. Потому иногда эффективнее работать техникой.
Эльвиру Михайловну уже отчаялись найти живой. Родственники к волонтерам обратились на второй день после пропажи. Беспилотник нашел ее через несколько часов. Прибор обследовал поле и принес фото, на одном из которых был виден лежащий в траве человек.
Сергей Ковган, руководитель поисково-спасательного отряда «Ангел»:
Если человек все же пропал, специалисты просят обращаться в милицию. Без заявления в органы волонтеры не могут начать поиски. Чем быстрее забьешь тревогу, тем больше вероятность найти пропавшего живым.
Кристина Крук, организатор, координатор лесного поиска:
Но чудо случается не всегда. В сентябре 2017 вся Беларусь вышла на
Сергей Ковган:
Кроме отряда в Минске, появились свои отряды в регионах. Это позволяет быстрее реагировать и выезжать на поиски. Стать волонтером может каждый – нужно только оставить заявку на сайте отряда «Ангел». Но, чтобы помочь, не обязательно быть поисковиком, достаточно смотреть по сторонам и не оставаться равнодушными.
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Новости Беларуси. Поисково-спасательные отряды Беларуси 6 мая провели учения. Более 200 человек прочесывали лес возле водохранилища в Молодечненском районе,...
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