Александр Лукашенко поздравил Стево Пендаровски с избранием на пост президента Северной Македонии

Источник материала: СТВ

Новости Северной Македонии. Президентом Северной Македонии стал Стево Пендаровски. С избранием его на пост поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он отметил, что Беларусь рассчитывает на дальнейшее углубление традиционно дружественных связей между нашими государствами.





Кандидат от правящей коалиции социал-демократов и албанского Демократического союза за интеграцию набрал около 52 % голосов. Президент в Северной Македонии исполняет лишь представительские функции. Это были первые выборы главы государства после смены названия страны.