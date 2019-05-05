ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Лукашенко поздравил Стево Пендаровски с избранием на пост президента Северной Македонии

06.05.2019 19:59 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Северной Македонии. Президентом Северной Македонии стал Стево Пендаровски. С избранием его на пост поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он отметил, что Беларусь рассчитывает на дальнейшее углубление традиционно дружественных связей между нашими государствами.

Александр Лукашенко поздравил Стево Пендаровски с избранием на пост президента Северной Македонии

Кандидат от правящей коалиции социал-демократов и албанского Демократического союза за интеграцию набрал около 52 % голосов. Президент в Северной Македонии исполняет лишь представительские функции. Это были первые выборы главы государства после смены названия страны.
 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Северной Македонии. Президентом Северной Македонии стал Стево Пендаровски. С избранием его на пост поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Пламя мира» подняли на вершину Монблан: фотофакт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика