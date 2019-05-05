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Александр Лукашенко поздравил Стево Пендаровски с избранием на пост президента Северной Македонии
Источник материала: СТВ
Новости Северной Македонии. Президентом Северной Македонии стал Стево Пендаровски. С избранием его на пост поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он отметил, что Беларусь рассчитывает на дальнейшее углубление традиционно дружественных связей между нашими государствами.
Кандидат от правящей коалиции социал-демократов и албанского Демократического союза за интеграцию набрал около 52 % голосов. Президент в Северной Македонии исполняет лишь представительские функции. Это были первые выборы главы государства после смены названия страны.
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Новости Северной Македонии. Президентом Северной Македонии стал Стево Пендаровски. С избранием его на пост поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе...
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