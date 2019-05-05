ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

20 канадцев сорвали джекпот в 37 миллионов долларов

06.05.2019 21:02 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Джекпот национальной лотереи Lotto Max в размере 50 млн канадских долларов ($ 37 млн) поделят между собой сразу 20 человек. Об этом сообщили представители компании OLG, которая проводит розыгрыш.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

«Выпавшие номера — 2, 3, 5, 12, 21, 22 и 37. Бонус-число — 19», — уточнили организаторы. На данный момент известно, что выигрышный билет был продан в городе Броссард в провинции Квебек. Также установлено, что его купила группа в количестве 20 игроков, что допускается правилами канадских лотерей.

По правилам Lotto Max, для получения приза необходимо предъявить организаторам выигрышный билет, а имя победителя или победителей должно стать достоянием общественности. В данном случае выигрыш будет поровну поделен между 20 игроками.

Крупнейший в истории Канады джекпот в размере 64 млн канадских долларов (на тот момент $ 49,5 млн) был разыгран в лотерею «6 из 49» в октябре 2015 года. Еще несколько раз в 2015—2018 годах в стране были зафиксированы джекпоты в размере 60 млн канадских долларов в другую популярную лотерею Lotto Max. Сумма этих выигрышей в среднем составила $ 46 млн.

Читайте также

 
 
Ссылка на источник 75
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Джекпот национальной лотереи Lotto Max в размере 50 млн канадских долларов ($ 37 млн) поделят между собой сразу 20 человек.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Слуцкий сахарорафинадный комбинат» стал победителем на музыкальном фестивале в номинации «За пропаганду произведений национальной культуры»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика