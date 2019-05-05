Фото дня. Было - стало

Источник материала: Новости Волковыска

2 мая волковысские коммунальники демонтировали указатели на клумбе кольца-развязки по улице 129-й Орловской дивизии.





Спустя три дня на их месте в центре клумбы появилась осветительная опора на три светоточки.





Подпишитесь на наш канал в