2 мая волковысские коммунальники демонтировали указатели на клумбе кольца-развязки по улице 129-й Орловской дивизии.
Спустя три дня на их месте в центре клумбы появилась осветительная опора на три светоточки.
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Фото дня. Было - стало
06.05.2019 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
2 мая волковысские коммунальники демонтировали указатели на клумбе кольца-развязки по улице 129-й Орловской дивизии.
Спустя три дня на их месте в центре клумбы появилась осветительная опора на три светоточки.
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2 мая волковысские коммунальники демонтировали указатели на клумбе кольца-развязки по улице 129-й Орловской дивизии. Спустя...
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