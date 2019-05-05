2 мая волковысские коммунальники демонтировали указатели на клумбе кольца-развязки по улице 129-й Орловской дивизии.

Фото дня. Было - стало

Спустя три дня на их месте в центре клумбы появилась осветительная опора на три светоточки.

Фото дня. Было - стало

 

 

 

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Волковыск преображается. Фото дня