Минск очередной раз призвал Брюссель к заключению базового договора о сотрудничестве

Источник материала: Интерфакс

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко в ходе встречи глав внешнеполитических ведомств стран-участниц Вышеградской группы (ВГ) и инициативы "Восточное партнерство" (ВП) 6 мая в Братиславе призвал Евросоюз к началу переговоров по заключению базового договора с Беларусью.

"В своем выступлении О.Кравченко отметил важность дальнейшего развития "Восточного партнерства" как гибкой, прагматичной и неконфронтационной инициативы, ориентированной на достижение экономически значимых результатов в различных областях в интересах граждан. (…) Призвал Европейский союз к началу переговоров по заключению базового договора с Беларусью", - сказано в сообщении МИД Беларуси.

В ходе министерской встречи состоялось обсуждение итогов реализации и перспектив "Восточного партнерства" в предстоящее десятилетие, рассмотрен вклад инициативы в укрепление региональной безопасности, развитие взаимосвязанности, инфраструктуры, энергетики, контактов между людьми, проинформировали в МИД.

В настоящее время сотрудничество Минска и Брюсселя регулируется договором, подписанным еще в 1989 году СССР и Европейским экономическим сообществом. Беларусь является единственной среди шести стран-участниц программы Евросоюза "Восточное партнерство", которая не имеет двустороннего соглашения о партнерстве и сотрудничестве c ЕС.

В феврале этого года премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече с еврокомиссаром по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтером Эттингером подчеркивал необходимость скорейшего заключения базового соглашения между сторонами. По словам С.Румаса, "правовой вакуум в двусторонних отношениях между соседями контрпродуктивен для обеих сторон".