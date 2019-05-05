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На Украине машина с туристами упала в реку: три человека погибли
06.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Трое граждан Беларуси погибли, еще восемь госпитализированы в результате падения в реку автомобиля с туристами на западе Украины, сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на
Всесторонняя помощь пострадавшим организована по линии белорусского посольства. В спасательной операции участвовали 45 человек личного состава и девять единиц техники ГСЧС.
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Еще восемь человек получили травмы и были доставлены в больницы. В спасательной операции участвовали 45 человек личного состава и девять единиц техники ГСЧС.
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