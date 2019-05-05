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В Турции отменили результаты выборов мэра Стамбула. Там победил оппозиционный кандидат

06.05.2019 20:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Высшая избирательная комиссия Турции приняла решение отменить результаты выборов мэра Стамбула и провести повторное голосование, передает svoboda.org.

В середине апреля Избирком признал победу кандидата от оппозиционной Народно-республиканской партии Экрема Имамоглу. Правящая Партия справедливости и развития президента Реджепа Эрдогана впервые с 1994 года уступила власть в крупнейшем городе страны. Сторонники Эрдогана указали на якобы фальсификации в ходе выборов главы города и потребовали отменить результаты голосования.


Муниципальные выборы в Турции прошли 31 марта. В них приняли участие около 57 миллионов граждан. На выборах мэра Стамбула Экрем Имамоглу на несколько тысяч голосов обошел кандидата от правящей партии Бинали Йылдырыма. В столице Турции Анкаре кандидат от оппозиции Мансур Яваш набрал более 50 процентов голосов. За представителя правящей партии Мехмета Озхасеки проголосовали чуть более 47 процентов избирателей.

 
 
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Высшая избирательная комиссия Турции приняла решение отменить результаты выборов мэра Стамбула и провести повторное голосование, передает svoboda.org.
 
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