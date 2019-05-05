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В Лиде в Южном городке открыли обновленное отделение почты

06.05.2019 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

В Лиде в Южном городке открыли обновленное отделение почты

Модернизированное отделение позволит обеспечить услугами почтовой связи и непрофильными услугами.

– Мы решили провести обновление многих отделений почтовой связи к 75-летию Гродненской области. Лида – город значимый, здесь планируются серьезные преобразования, поэтому начать мы решили с отделения «Лида-2», – рассказал директор Гродненского филиала РУП «Белпочта» Иван Протасевич.

Модернизированное отделение позволит обеспечить услугами почтовой связи и непрофильными услугами: выплата пенсий и пособий, прием денежных переводов, подписка на газеты и журналы, отправка ускоренной почты EMS и прочее. Посетители смогут также осуществлять различные платежи: погашать кредиты банков, оплачивать коммунальные услуги, услуги сотовой связи, страхования. Можно снять наличные деньги и пополнить счета пластиковых банковских карточек. Здесь яркие витрины с поздравительными открытками и тематическими журналами, расширенный ассортимент товаров повседневного спроса.

В Лиде в Южном городке открыли обновленное отделение почты

Высоко оценила работу обновленного отделения почтовой связи «Лида-2» в день его открытия заместитель начальника отдела идеологической работы и по делам молодежи Лидского райисполкома Анна Кенть.

В Лиде в Южном городке открыли обновленное отделение почты

В почтовом отделении «Лида-2» значительно расширился ассортимент товаров повседневного спроса. Часть площадей отделения и ранее занимали торговые витрины с промышленными и продуктовыми товарами, но сейчас более чем в два раза вырос ассортимент товаров всех групп: почтовой, продуктовой и промышленной. У отделения почтовой связи «Лида-2» есть своя изюминка – коллекция сувенирной продукции, посвященной предстоящим Европейским играм и городу Лиде. Уже ждут своих обладателей лицензионные сувениры II Европейских игр: мягкие игрушки в виде лисенка Лесика, рюкзачки, кошельки и подушки с изображением талисмана и логотипом игр, а также – фирменная продукция лидских предприятий, сообщает «Гродненская правда».

 
 
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Модернизированное отделение позволит обеспечить услугами почтовой связи и непрофильными услугами. – Мы решили провести обновление многих отделений почтовой...
 

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