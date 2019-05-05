В Лиде в Южном городке открыли обновленное отделение почты

Источник материала: Lida.Info





Модернизированное отделение позволит обеспечить услугами почтовой связи и непрофильными услугами.

– Мы решили провести обновление многих отделений почтовой связи к 75-летию Гродненской области. Лида – город значимый, здесь планируются серьезные преобразования, поэтому начать мы решили с отделения «Лида-2», – рассказал директор Гродненского филиала РУП «Белпочта» Иван Протасевич.

Модернизированное отделение позволит обеспечить услугами почтовой связи и непрофильными услугами: выплата пенсий и пособий, прием денежных переводов, подписка на газеты и журналы, отправка ускоренной почты EMS и прочее. Посетители смогут также осуществлять различные платежи: погашать кредиты банков, оплачивать коммунальные услуги, услуги сотовой связи, страхования. Можно снять наличные деньги и пополнить счета пластиковых банковских карточек. Здесь яркие витрины с поздравительными открытками и тематическими журналами, расширенный ассортимент товаров повседневного спроса.





Высоко оценила работу обновленного отделения почтовой связи «Лида-2» в день его открытия заместитель начальника отдела идеологической работы и по делам молодежи Лидского райисполкома Анна Кенть.



