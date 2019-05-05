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«Здесь больше работа над собой, нежели с соперником»: в Беларуси выбрали сильнейших лучников
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске завершился чемпионат страны по стрельбе из лука. Турнир был тестовым перед вторыми Европейскими играми, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Участие в нем приняли около 80 лучников. Состязались спортсмены в индивидуальных и командных соревнованиях как в классическом, так и в блочном луке. Лидерство по большинству позиций у атлетов из Могилевской области. Так как соревнования проходили на открытом воздухе, погода периодически вносила свои коррективы.
Борис Исаченко, главный судья соревнований:
Марина Цуканова, бронзовый призер в стрельбе из блочного лука:
Напомним, на Европейских играх в Минске соревнования по стрельбе из лука пройдут с 21 по 27 июня. Спортсмены разыграют восемь комплектов наград.
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Новости Беларуси. В Минске завершился чемпионат страны по стрельбе из лука. Турнир был тестовым перед вторыми Европейскими играми, сообщили в программе...
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