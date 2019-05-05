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«Здесь больше работа над собой, нежели с соперником»: в Беларуси выбрали сильнейших лучников

06.05.2019 21:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске завершился чемпионат страны по стрельбе из лука. Турнир был тестовым перед вторыми Европейскими играми, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Здесь больше работа над собой, нежели с соперником»: в Беларуси выбрали сильнейших лучников

Участие в нем приняли около 80 лучников. Состязались спортсмены в индивидуальных и командных соревнованиях как в классическом, так и в блочном луке. Лидерство по большинству позиций у атлетов из Могилевской области. Так как соревнования проходили на открытом воздухе, погода периодически вносила свои коррективы.

«Здесь больше работа над собой, нежели с соперником»: в Беларуси выбрали сильнейших лучников

Борис Исаченко, главный судья соревнований:
К сожалению, погода нам подложила, как говорится, неприятность. Потому что сегодня тихо, а три дня перед этим был сильный ветер боковой. Это, конечно, влияет на результат. На цифровой результат.

«Здесь больше работа над собой, нежели с соперником»: в Беларуси выбрали сильнейших лучников

Марина Цуканова, бронзовый призер в стрельбе из блочного лука:
Ты знаешь, как стреляет человек рядом с тобой, ты знаешь, на что он способен, поэтому психологически это немножко труднее. Когда встречается человек, которого ты не знаешь, есть шанс, что ты можешь стрелять лучше. Но в любом случае стрелять нужно так, как ты умеешь. Нельзя прыгнуть выше головы, поэтому здесь больше работа над собой, нежели работа с соперником.

«Здесь больше работа над собой, нежели с соперником»: в Беларуси выбрали сильнейших лучников

Напомним, на Европейских играх в Минске соревнования по стрельбе из лука пройдут с 21 по 27 июня. Спортсмены разыграют восемь комплектов наград.

«Здесь больше работа над собой, нежели с соперником»: в Беларуси выбрали сильнейших лучников

«Здесь больше работа над собой, нежели с соперником»: в Беларуси выбрали сильнейших лучников

«Здесь больше работа над собой, нежели с соперником»: в Беларуси выбрали сильнейших лучников
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске завершился чемпионат страны по стрельбе из лука. Турнир был тестовым перед вторыми Европейскими играми, сообщили в программе...
 
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