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«Танцевать будем, на коне кататься»: зачем белорусы ходят на ЗОЖ-фесты

06.05.2019 21:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Мастер-класс по воркауту, кулинарный батл по здоровому питанию, эстафеты и полеты на самолете. Фестиваль активного образа жизни в эти выходные развернулся в музее архитектуры и быта в деревне Озерцо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Танцевать будем, на коне кататься»: зачем белорусы ходят на ЗОЖ-фесты

Праздник спорта объединил более 2000 минчан. О том, как проходил семейный фестиваль ЗОЖ-культуры – корреспондент Наталия Шеметова.

«Танцевать будем, на коне кататься»: зачем белорусы ходят на ЗОЖ-фесты

Получилось все супер. Очень интересно, ярко, мне понравилась программа, которую предоставляют организаторы.

«Танцевать будем, на коне кататься»: зачем белорусы ходят на ЗОЖ-фесты

Мы любим активный образ жизни, здоровую пищу, здоровый свежий воздух.

«Танцевать будем, на коне кататься»: зачем белорусы ходят на ЗОЖ-фесты

Много выходных дома с детьми тяжело просидеть, поэтому любая возможность – на свежий воздух. Сейчас спать ляжет и будет спать, а мы танцевать  будем, на коне кататься.

«Танцевать будем, на коне кататься»: зачем белорусы ходят на ЗОЖ-фесты

Территория музея архитектуры и быта в деревне Озерцо на один день превратилась в семейную площадку для любителей активного отдыха с множеством развлечений. Кто-то искал путь к самопознанию на мастер-классе по йоге, а кто-то стал очевидцем проявления богатырской силы.

«Танцевать будем, на коне кататься»: зачем белорусы ходят на ЗОЖ-фесты

С легкостью и скромной улыбкой самый сильный человек нашей страны Александр Курак по прозвищу Солигорский Медведь протащил в связке четыре автомобиля, в салоне которых были гости праздника.

«Танцевать будем, на коне кататься»: зачем белорусы ходят на ЗОЖ-фесты

Общий вес как оказалось посильной ноши – около 10 тонн. И это выступление совсем не ради рекордов.

«Танцевать будем, на коне кататься»: зачем белорусы ходят на ЗОЖ-фесты

Александр Курак, мастер спорта международного класса:
Это более показательное шоу, чтобы люди привлекались к спорту, здоровому образу жизни, становились сильнее. В Беларуси очень хорошая обстановка, сейчас люди больше начали заниматься спортом, следить за собой, за своей фигурой, здоровьем.

«Танцевать будем, на коне кататься»: зачем белорусы ходят на ЗОЖ-фесты

«Танцевать будем, на коне кататься»: зачем белорусы ходят на ЗОЖ-фесты

Свои силы и возможности могли проявить и участники фестиваля. Вес оказался посильным. Правда, не обошлось и без помощи двигателя.

«Танцевать будем, на коне кататься»: зачем белорусы ходят на ЗОЖ-фесты

– Каково это – почувствовать себя силачом?
– Ощущения непередаваемые. Это замечательно. Во-первых, понять саму технику. Как это делается мы, к сожалению, узнали только в конце. Если бы не погода, думаю, здесь было бы настроения и народу гораздо больше. Праздник – помимо того, что он удался – был бы еще более презентабельным и ярким.

«Танцевать будем, на коне кататься»: зачем белорусы ходят на ЗОЖ-фесты

Оригинальный формат и экстремальные развлечения увлекли гостей всех возрастов: жизнь кипела на воркаут площадках, немало участников собрали турниры по лазертагу, кроссфиту и даже по единоборствам.

«Танцевать будем, на коне кататься»: зачем белорусы ходят на ЗОЖ-фесты

Наталия Шеметова, СТВ:
Почувствовать себя настоящей грацией и примерить пуанты в такой импровизированной балетной студии смог каждый желающий. Выучить несколько па под руководством опытных педагогов не составляет никакого труда.

«Танцевать будем, на коне кататься»: зачем белорусы ходят на ЗОЖ-фесты

В 2019 году фестиваль значительно увеличил масштабы: в нем приняли участие около 500 спортсменов и почти 2000 минчан. Даже пасмурная погода не омрачила атмосферу праздника, и это еще одно доказательство того, что спорт и здоровый образ жизни – визитная карточка жителей нашей страны.

«Танцевать будем, на коне кататься»: зачем белорусы ходят на ЗОЖ-фесты

Марина Лисанская, ведущая фестиваля «ЗОЖ-фест»:
Если в прошлом году нам повезло с погодой, в этом мы видим, что даже братья Казаковы тучи не развели руками. Но, не смотря на это, мы нашли своего зрителя, свою аудиторию. Особенно родители с детьми, которые заинтересованы в здоровом образе жизни и посетили наш фестиваль.

«Танцевать будем, на коне кататься»: зачем белорусы ходят на ЗОЖ-фесты

Беларусь входит в топ-20 среди 200 спортивных стран мира, принимающих участие в Олимпийских играх. Растить новых чемпионов нужно с детства. Именно поэтому в нашей стране ежегодно проводят более 20 тысяч спортивных мероприятий.

«Танцевать будем, на коне кататься»: зачем белорусы ходят на ЗОЖ-фесты
 
 
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Новости Беларуси. Мастер-класс по воркауту, кулинарный батл по здоровому питанию, эстафеты и полеты на самолете. Фестиваль активного образа жизни в эти выходные...
 
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