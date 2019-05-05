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«Танцевать будем, на коне кататься»: зачем белорусы ходят на ЗОЖ-фесты
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Мастер-класс по воркауту, кулинарный батл по здоровому питанию, эстафеты и полеты на самолете. Фестиваль активного образа жизни в эти выходные развернулся в музее архитектуры и быта в деревне Озерцо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Праздник спорта объединил более 2000 минчан. О том, как проходил семейный фестиваль ЗОЖ-культуры – корреспондент Наталия Шеметова.
Получилось все супер. Очень интересно, ярко, мне понравилась программа, которую предоставляют организаторы.
Мы любим активный образ жизни, здоровую пищу, здоровый свежий воздух.
Много выходных дома с детьми тяжело просидеть, поэтому любая возможность – на свежий воздух. Сейчас спать ляжет и будет спать, а мы танцевать будем, на коне кататься.
Территория музея архитектуры и быта в деревне Озерцо на один день превратилась в семейную площадку для любителей активного отдыха с множеством развлечений. Кто-то искал путь к самопознанию на мастер-классе по йоге, а кто-то стал очевидцем проявления богатырской силы.
С легкостью и скромной улыбкой самый сильный человек нашей страны Александр Курак по прозвищу Солигорский Медведь протащил в связке четыре автомобиля, в салоне которых были гости праздника.
Общий вес как оказалось посильной ноши – около 10 тонн. И это выступление совсем не ради рекордов.
Александр Курак, мастер спорта международного класса:
Свои силы и возможности могли проявить и участники фестиваля. Вес оказался посильным. Правда, не обошлось и без помощи двигателя.
– Каково это – почувствовать себя силачом?
Оригинальный формат и экстремальные развлечения увлекли гостей всех возрастов: жизнь кипела на воркаут площадках, немало участников собрали турниры по лазертагу, кроссфиту и даже по единоборствам.
Наталия Шеметова, СТВ:
В 2019 году фестиваль значительно увеличил масштабы: в нем приняли участие около 500 спортсменов и почти 2000 минчан. Даже пасмурная погода не омрачила атмосферу праздника, и это еще одно доказательство того, что спорт и здоровый образ жизни – визитная карточка жителей нашей страны.
Марина Лисанская, ведущая фестиваля «ЗОЖ-фест»:
Беларусь входит в топ-20 среди 200 спортивных стран мира, принимающих участие в Олимпийских играх. Растить новых чемпионов нужно с детства. Именно поэтому в нашей стране ежегодно проводят более 20 тысяч спортивных мероприятий.
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Новости Беларуси. Мастер-класс по воркауту, кулинарный батл по здоровому питанию, эстафеты и полеты на самолете. Фестиваль активного образа жизни в эти выходные...
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