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«Помешать ценовой стабильности может необоснованный рост зарплат». Почему власти снова взялись за цены
06.05.2019 22:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Белорусские власти вновь заговорили о контроле за ценами. Предполагается, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли станет органом, который будет координировать всю ценовую политику в стране. К чему это приведет?
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY
С капустой настала пора разобраться
Инфляция в Беларуси в последние годы замедлилась (с 10,6% в 2016 году до 4,8-5,6% в 2017-2018 годах соответственно). При этом значимое влияние на инфляцию в последние годы оказывает динамика цен, регулируемых государством. Так, в 2017-м административно регулируемые цены выросли на 8,1%, в 2018-м — на 9%.
По итогам первого квартала 2019 года инфляция в годовом выражении
Административные цены в этом году
Опережающий рост цен, регулируемых государством, — лишь одна из особенностей ситуации на потребительском рынке. Еще один важный момент, на который обращают внимание в том числе госорганы, — высокие темпы роста цен на сезонную продукцию.
Например, капуста в марте по сравнению с декабрем
Профсоюзы, которые проводят мониторинг ситуации на потребительском рынке, на прошлой неделе предложили наделить Министерство антимонопольного регулирования и торговли полномочиями по координации ценовой политики в стране. Национальный банк идею поддержал.
«Если речь идет о регулируемых ценах, у нас должен быть один орган, который координирует соответствующую работу. Имеется в виду регулирование цен на монополии и на тех рынках, которые неконкурентны», — сказал председатель правления Нацбанка Павел Каллаур во время пресс-брифинга, отвечая на вопросы БелаПАН.
Кроме этого, глава Нацбанка считает, что и профсоюзы могут оказывать благотворное влияние на инфляционные процессы.
«Профсоюзы могут помочь замедлению инфляционных процессов благодаря мониторингу ситуации с отдельными видами товаров и продуктов, чтобы
В качестве примера он привел ситуацию с капустой.
«Если мы рассмотрим ситуацию с повышением цен на капусту, нужно анализировать, почему так случилось. Не сделали достаточных запасов, либо сделали запасы, но их оказалось мало? Сигналы по этим направлениям
Коллективная ответственность за инфляцию
Позиция Национального банка логична, понятна и ожидаема. Если в стране поставлена задача обеспечить ценовую стабильность, то почему только центральный банк должен этим вопросом заниматься. Пусть и другие ведомства озаботятся соответствующей задачей.
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY
«Инструменты денежно-кредитной политики никак не могут влиять на динамику регулируемых цен в стране. Соответственно, создание нститута, который будет координировать динамику всех административно регулируемых цен, — это решение, которое давно напрашивалось», — считает старший аналитик Forex Club Валерий Полховский.
При этом эксперт не ожидает, что координация деятельности в этой сфере приведет к жесткому контролю за ценами и искусственному их сдерживанию.
«Речь сейчас, судя по всему, идет о том, чтобы все госорганы, в том числе отраслевые ведомства, проводили согласованную политику в сфере ценообразования. Ведь если отраслевые ведомства повышают, как хотят, цены и решают исключительно свои вопросы с рентабельностью предприятий, то как в этих условиях Нацбанку обеспечивать ценовую стабильность?» — задается риторическим вопросом Полховский.
Стоит напомнить, что уже подготовлен законопроект, который предполагает, что с 2020 года официальные цели по инфляции в Беларуси будут утверждаться не на год, как сейчас, а на трехлетний период. При этом за невыполнение среднесрочной цели по инфляции правление Нацбанка может быть отправлено в отставку.
Если официальные планы не поменяются, то с 2021-го власти должны будут стремиться обеспечивать инфляцию на уровне не выше 4% в год.
К слову, и международные организации, и белорусские экономисты согласны с тем, что в этом году инфляция в Беларуси будет вблизи той величины (5%), на которую ориентируется Нацбанк.
«При этом цены ценам рознь, и товары и услуги, стоимость которых государство ранее сдерживало (на топливо, коммунальные услуги), будут дорожать быстрее. Но чтобы этот процесс не оказывал повышенного давления на инфляцию, наверное, и появилась идея наделить МАРТ полномочиями по координации ценовой политики», — считает старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.
В целом, прогнозирует эксперт, инфляция в Беларуси в ближайшие годы будет оставаться довольно низкой, если не случатся сюрпризы на внешнем и внутреннем рынках.
«Помешать ценовой стабильности может необоснованный рост зарплат. Также к всплеску цен может привести импорт инфляции в случае ухудшения экономической ситуации в России. Если перечисленных сюрпризов не случится, то с учетом последних решений властей по координации действий инфляция не должна серьезно расти», — резюмировал Вадим Иосуб.
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«Помешать ценовой стабильности может необоснованный рост зарплат». Почему власти снова взялись за цены
Белорусские власти вновь заговорили о контроле за ценами. Предполагается, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли станет органом, который...
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