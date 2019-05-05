«Помешать ценовой стабильности может необоснованный рост зарплат». Почему власти снова взялись за цены

Источник материала: Виртуальный Брест

Белорусские власти вновь заговорили о контроле за ценами. Предполагается, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли станет органом, который будет координировать всю ценовую политику в стране. К чему это приведет?



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65966.php

Читать полностью в источнике с фото:





Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

С капустой настала пора разобраться

Инфляция в Беларуси в последние годы замедлилась (с 10,6% в 2016 году до 4,8-5,6% в 2017-2018 годах соответственно). При этом значимое влияние на инфляцию в последние годы оказывает динамика цен, регулируемых государством. Так, в 2017-м административно регулируемые цены выросли на 8,1%, в 2018-м — на 9%.

По итогам первого квартала 2019 года инфляция в годовом выражении составила 5,8%, а цены, регулируемые государством, выросли на 8,2%.

Административные цены в этом году растут в основном связи с увеличением тарифов на услуги ЖКХ (газо-, электро- и водоснабжение) и удорожанием автомобильного топлива.

Опережающий рост цен, регулируемых государством, — лишь одна из особенностей ситуации на потребительском рынке. Еще один важный момент, на который обращают внимание в том числе госорганы, — высокие темпы роста цен на сезонную продукцию.

Например, капуста в марте по сравнению с декабрем подорожала более чем в два раза.

Профсоюзы, которые проводят мониторинг ситуации на потребительском рынке, на прошлой неделе предложили наделить Министерство антимонопольного регулирования и торговли полномочиями по координации ценовой политики в стране. Национальный банк идею поддержал.

«Если речь идет о регулируемых ценах, у нас должен быть один орган, который координирует соответствующую работу. Имеется в виду регулирование цен на монополии и на тех рынках, которые неконкурентны», — сказал председатель правления Нацбанка Павел Каллаур во время пресс-брифинга, отвечая на вопросы БелаПАН.

Кроме этого, глава Нацбанка считает, что и профсоюзы могут оказывать благотворное влияние на инфляционные процессы.

«Профсоюзы могут помочь замедлению инфляционных процессов благодаря мониторингу ситуации с отдельными видами товаров и продуктов, чтобы правительство на это надлежащим образом реагировало», — считает Каллаур.

В качестве примера он привел ситуацию с капустой.

«Если мы рассмотрим ситуацию с повышением цен на капусту, нужно анализировать, почему так случилось. Не сделали достаточных запасов, либо сделали запасы, но их оказалось мало? Сигналы по этим направлениям могут давать профсоюзы, и на такие сигналы соответствующие ведомства должны реагировать», — полагает Павел Каллаур.

Коллективная ответственность за инфляцию

Позиция Национального банка логична, понятна и ожидаема. Если в стране поставлена задача обеспечить ценовую стабильность, то почему только центральный банк должен этим вопросом заниматься. Пусть и другие ведомства озаботятся соответствующей задачей.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65966.php

Читать полностью в источнике с фото:





Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

«Инструменты денежно-кредитной политики никак не могут влиять на динамику регулируемых цен в стране. Соответственно, создание нститута, который будет координировать динамику всех административно регулируемых цен, — это решение, которое давно напрашивалось», — считает старший аналитик Forex Club Валерий Полховский.

При этом эксперт не ожидает, что координация деятельности в этой сфере приведет к жесткому контролю за ценами и искусственному их сдерживанию.

«Речь сейчас, судя по всему, идет о том, чтобы все госорганы, в том числе отраслевые ведомства, проводили согласованную политику в сфере ценообразования. Ведь если отраслевые ведомства повышают, как хотят, цены и решают исключительно свои вопросы с рентабельностью предприятий, то как в этих условиях Нацбанку обеспечивать ценовую стабильность?» — задается риторическим вопросом Полховский.

Стоит напомнить, что уже подготовлен законопроект, который предполагает, что с 2020 года официальные цели по инфляции в Беларуси будут утверждаться не на год, как сейчас, а на трехлетний период. При этом за невыполнение среднесрочной цели по инфляции правление Нацбанка может быть отправлено в отставку.

Если официальные планы не поменяются, то с 2021-го власти должны будут стремиться обеспечивать инфляцию на уровне не выше 4% в год.

К слову, и международные организации, и белорусские экономисты согласны с тем, что в этом году инфляция в Беларуси будет вблизи той величины (5%), на которую ориентируется Нацбанк.

«При этом цены ценам рознь, и товары и услуги, стоимость которых государство ранее сдерживало (на топливо, коммунальные услуги), будут дорожать быстрее. Но чтобы этот процесс не оказывал повышенного давления на инфляцию, наверное, и появилась идея наделить МАРТ полномочиями по координации ценовой политики», — считает старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

В целом, прогнозирует эксперт, инфляция в Беларуси в ближайшие годы будет оставаться довольно низкой, если не случатся сюрпризы на внешнем и внутреннем рынках.

«Помешать ценовой стабильности может необоснованный рост зарплат. Также к всплеску цен может привести импорт инфляции в случае ухудшения экономической ситуации в России. Если перечисленных сюрпризов не случится, то с учетом последних решений властей по координации действий инфляция не должна серьезно расти», — резюмировал Вадим Иосуб.