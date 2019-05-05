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Два белорусских гандболиста сыграют в «Финале четырёх» Лиги чемпионов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Артем Королек и Владислав Кулеш в составе польского «Виве» пробились в решающую стадию самого престижного турнира континента, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
5 мая клуб из Кельце уступил французскому ПСЖ в ответном матче четвертьфинала 26 на 35, но домашняя победа с преимуществом 10 мячей позволила «Виве» пройти дальше. Причем в гостевом матче в Париже Кулеш стал одним из самых результативных на площадке, у него 5 мячей.
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Новости Беларуси. Артем Королек и Владислав Кулеш в составе польского «Виве» пробились в решающую стадию самого престижного турнира континента, сообщили в...
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