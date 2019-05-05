ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Два белорусских гандболиста сыграют в «Финале четырёх» Лиги чемпионов

06.05.2019 21:50 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Артем Королек и Владислав Кулеш в составе польского «Виве» пробились в решающую стадию самого престижного турнира континента, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Два белорусских гандболиста сыграют в «Финале четырёх» Лиги чемпионов

5 мая клуб из Кельце уступил французскому ПСЖ в ответном матче четвертьфинала 26 на 35, но домашняя победа с преимуществом 10 мячей позволила «Виве» пройти дальше. Причем в гостевом матче в Париже Кулеш стал одним из самых результативных на площадке, у него 5 мячей.

Два белорусских гандболиста сыграют в «Финале четырёх» Лиги чемпионов
 
 
Ссылка на источник 71
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Артем Королек и Владислав Кулеш в составе польского «Виве» пробились в решающую стадию самого престижного турнира континента, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Здесь больше работа над собой, нежели с соперником»: в Беларуси выбрали сильнейших лучников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика