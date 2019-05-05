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«Абсолютно замечательный». У Меган Маркл и принца Гарри родился сын
06.05.2019 22:15 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: teleprogramma.pro
В королевстве было зафиксировано рекордное число ставок на пол, дату рождения и имя малыша. Букмекерские конторы за месяц до родов приняли ставки на сумму более девяти миллионов евро.
В очереди на престол сын принца Гарри и герцогини Сассекской занимает лишь седьмое место. Тем не менее, к рождению этого члена британской королевской семьи интерес был, пожалуй, самым большим. Пара принца Гарри и бывшей голливудской актрисы Меган Маркл была обречена на повышенное внимание с самого начала совместной жизни. Вокруг Маркл, разведенной женщины из обычной семьи, циркулировало слишком много слухов. Желтая пресса много писала о ее якобы невыносимом характере, семейных дрязгах, конфликтах с обслуживающим персоналом, с Кейт Миддлтон и чуть ли не с самой королевой, а также о непокорности и нежелании блюсти традиции двора…
Тем не менее, назло недоброжелателям и на радость фанатам пара демонстрировала абсолютную гармонию в отношениях.
Ранним утром 6 мая 37-летняя Меган Маркл и 34-летний принц Гарри стали родителями. Сообщается, что принц присутствовал при родах, которые прошли благополучно. В разговоре с журналистами герцог Сассекский признался, что «невероятно гордится своей женой». Собственного сына внук королевы описал как «абсолютно замечательного», пишет
Мальчик будет носить титул графа Дамбартона. При рождении он не получит титул принца. Автоматически это произойдет только в случае, если его дедушка принц Чарльз взойдет на престол. Впрочем, в дело может вмешаться королева, благодаря которой титулы принца и принцессы получили Шарлотта и Джордж - дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма.
Кстати, сама Елизавета II когда-то тоже была лишь седьмой в очереди на трон и совершенно не рассчитывала стать королевой. Однако из-за непредвиденных обстоятельств в монаршей семье (Эдуард VIII отрекся от престола) она заняла престол и четыре года назад побила рекорд королевы Виктории по длительности нахождения на нем.
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В королевстве было зафиксировано рекордное число ставок на пол, дату рождения и имя малыша. Букмекерские конторы за месяц до родов приняли ставки на сумму более...
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