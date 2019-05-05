«Абсолютно замечательный». У Меган Маркл и принца Гарри родился сын

Источник материала: Ежедневник



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В королевстве было зафиксировано рекордное число ставок на пол, дату рождения и имя малыша. Букмекерские конторы за месяц до родов приняли ставки на сумму более девяти миллионов евро.

В очереди на престол сын принца Гарри и герцогини Сассекской занимает лишь седьмое место. Тем не менее, к рождению этого члена британской королевской семьи интерес был, пожалуй, самым большим. Пара принца Гарри и бывшей голливудской актрисы Меган Маркл была обречена на повышенное внимание с самого начала совместной жизни. Вокруг Маркл, разведенной женщины из обычной семьи, циркулировало слишком много слухов. Желтая пресса много писала о ее якобы невыносимом характере, семейных дрязгах, конфликтах с обслуживающим персоналом, с Кейт Миддлтон и чуть ли не с самой королевой, а также о непокорности и нежелании блюсти традиции двора…

Тем не менее, назло недоброжелателям и на радость фанатам пара демонстрировала абсолютную гармонию в отношениях.

Ранним утром 6 мая 37-летняя Меган Маркл и 34-летний принц Гарри стали родителями. Сообщается, что принц присутствовал при родах, которые прошли благополучно. В разговоре с журналистами герцог Сассекский признался, что «невероятно гордится своей женой». Собственного сына внук королевы описал как «абсолютно замечательного», пишет «Газета.ру» .

Мальчик будет носить титул графа Дамбартона. При рождении он не получит титул принца. Автоматически это произойдет только в случае, если его дедушка принц Чарльз взойдет на престол. Впрочем, в дело может вмешаться королева, благодаря которой титулы принца и принцессы получили Шарлотта и Джордж - дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

Кстати, сама Елизавета II когда-то тоже была лишь седьмой в очереди на трон и совершенно не рассчитывала стать королевой. Однако из-за непредвиденных обстоятельств в монаршей семье (Эдуард VIII отрекся от престола) она заняла престол и четыре года назад побила рекорд королевы Виктории по длительности нахождения на нем.