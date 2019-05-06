Microsoft представила новый браузер Edge

Источник материала: Tut.by

На конференции Build 2019 Microsoft представила браузер Edge на движке Chromium с новыми возможностями. Пользователи смогут контролировать отслеживание рекламными скриптами, собирать контент в заметки и просматривать устаревшие страницы в режиме Internet Explorer. Об этом сообщает TJournal.

Internet Explorer в Edge на Chromium

Просмотр в режиме Internet Explorer предназначен преимущественно для корпоративных клиентов, внутренние сайты которых работают на устаревших технологиях. Теперь компаниям не придется использовать отдельный браузер — нужную страницу можно будет открыть внутри Edge на движке IE.

«Коллекции»

Переключение режимов происходит автоматически и моментально. В Microsoft пояснили, что хотят заставить предприятия перейти со связки Chrome и Internet Explorer. Для этого компания даже позволит кастомизировать вкладку «Новая страница» в Edge: организации смогут добавить свой логотип, закрепить некоторые сайты на странице и добавить интеграцию с Microsoft Search или Office 365.

Другой новой функцией Edge стали «коллекции», которые позволят пользователям собирать любой контент со страниц в подобие «заметок» прямо в браузере. Достаточно выбрать нужный текст, изображение или другую информацию и перенести в «коллекцию».

Ограничение отслеживания

Браузер запомнит, откуда контент, и приложит к нему ссылки на оригиналы. «Коллекциями» можно будет поделиться с друзьями по электронной почте и экспортировать их в Word или Excel.

В новом Edge Microsoft также уделила отдельное внимание приватности. Браузер позволит ограничить отслеживание рекламными сетями во время серфинга.



Фото: Microsoft

Можно будет выбрать из трех уровней: «без ограничений», «сбалансированный» и «строгий». Параметр будет определять, как именно сайты отслеживают поведение пользователя: минимальный уровень разрешает трекерам работать как всегда, персонализируя рекламу, средний блокирует отслеживание на сайтах, которые пользователь еще не посещал, а максимальный ограничивает весь трекинг.

В «строгом» режиме некоторые сайты могут работать некорректно. Кроме того, функция не избавит от всей рекламы: она ограничивает не сами объявления, а отслеживание пользователя. Поэтому часть сайтов, вероятно, продолжат показывать нетаргетированную рекламу.

Пока неясно, когда новые функции станут доступны всем желающим. Microsoft объявила о переводе Edge на движок Chromium и отказе от собственных разработок в декабре 2018 года, а также пообещала выпустить браузер на macOS. В апреле 2019 года компания выпустила превью-версию Edge для всех желающих, однако она почти не отличалась от Chrome.