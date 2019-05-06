







Самолет «Аэрофлота», следовавший рейсом из Москвы в Мурманск, по данным flightradar24, совершил аварийную посадку через полчаса после взлета, в 18:30 мск. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа.





Новая катастрофа





Агентства, ссылаясь на источники, называют различные версии произошедшего. Источник ТАСС говорит, что основная версия возникновения возгорания на борту — удар молнии. Собеседник «Интерфакса» утверждает, что лайнер загорелся после того, как при посадке ударился носом о взлетно-посадачную полосу. Согласно данным источника «РИА Новости» в Росавации, при посадке у самолета подломились стойки шасси, лайнер чиркнул двигателями о полосу и они загорелись. Кроме того, по словам информированного собеседника «Интерфакса», после того, как самолет ударился о землю и загорелся, некоторые пассажиры стали в панике доставать свои вещи с полок, что затруднило эвакуацию людей с задних рядов, которые в итоге погибли в огне.





Уровень безопасности "средний"





Как ранее сообщала Русская служба ВВС, в прошлом апреле, в компании "Аэрофлот" был выпущен внутренний документ под названием "Состояние безопасности полетов в феврале 2018 года".





Из него следует, что с самолетами "Суперджет" в парке компании инциденты происходили чаще, чем с лайнерами других моделей.





В документе "Аэрофлота" уровень безопасности самолета SSJ100 был назван "средним", тогда как у всех самолетов производства Airbus и Boeing он был обозначен как "высокий".





В конце прошлого августа директор по флоту авиакомпании "Якутия" Иван Винокуров​ в интервью "Авиатранспортному обозрению" заявил, что его компания не исключает, что в будущем может отказаться от эксплуатации своих пяти "Суперджетов", из-за низкой надежности которых "Якутия", по его словам, "провалила лето".





В начале октября 2018 года "Суперджет" авиакомпании "Якутия" получил серьезные повреждения при неудачной посадке в Якутске. Как сообщил позднее министр транспорта республики, самолет, вероятнее всего, восстановлению не подлежит.









Также ранее ВВС сообщала, что треть российских "Суперджетов" в крупных авиакомпаниях не летает. Одна из причин - проблема с запчастями.





В мае 2017 года газета "Ведомости" сообщала со ссылкой на источники, близкие к минтрансу, что у российских эксплуатантов SSJ в 2016 году среднесуточный налет составил 3-3,7 часа в сутки. Обычный суточный налет для иностранных бортов в России составляет девять часов.





Спустя несколько недель после публикации, 16 июня, премьер-министр Дмитрий Медведев провел совещание, посвященное российскому авиапрому. На нем он поручил минпромторгу, минтрансу, Росавиации, ОАК, "Аэрофлоту" и другим авиакомпаниям "разработать и утвердить комплекс мер по повышению исправности и увеличению налета самолетов "Сухой Суперджет 100" до показателей, соответствующих мировому уровню".





У крупнейшего эксплуатанта SSJ100 - "Аэрофлота" - постоянно не летает примерно половина парка, писали в мае 2017 года "Ведомости" со ссылкой на два источника, близких к группе "Аэрофлота". Официально компания эти данные не подтверждала.





Крупнейшие эксплуатанты Sukhoi SuperJet на 2017 год (по количеству самолетов)







