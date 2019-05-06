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Элита белорусской науки продолжает сокращаться

06.05.2019 21:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В 2018 году 27,4 тыс. человек в 455 организациях занимались научными исследованиями и разработками.

Структура персонала, занятого научными исследованиями и разработками в Беларуси, в последние годы практически неизменна: исследователи – 65%, техники – 6,2%, вспомогательный персонал – 28,8%, сообщает Белстат. 

Пятая часть всех исследователей имеет ученую степень. В общей численности исследователей женщины составили около 40% (доктора наук – 19,2% и кандидаты наук – 40,5%), пишет Thinktanks.by

Молодые люди в возрасте до 29 лет (включительно) составили 22,6% от общего числа исследователей.

В профессиональной структуре научных кадров преобладают специалисты в области технических и естественных наук.


Вместе с тем, по данным статбюллетеня «О научной и инновационной деятельности в Республике Беларусь в 2017 году»,  из 645 докторов наук, проводивших исследования в Беларуси, 522 имели возраст старше 60 лет. При этом более трети всех докторов наук перешагнули 70-летний рубеж.

Также в белорусской науке продолжается общее сокращение элиты научных кадров. В 2018 году степень доктора наук из действующих исследователей в Беларуси имели 626 человек, кандидата наук – 2829 человек.  Для сравнения: в 2013 году в Беларуси исследованиями занимались 719 докторов наук и 3071 кандидат наук, а в 2001 году – 831 доктор и 3693 кандидата наук. 

 
 
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В 2018 году 27,4 тыс. человек в 455 организациях занимались научными исследованиями и разработками.
 
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