Элита белорусской науки продолжает сокращаться

Структура персонала, занятого научными исследованиями и разработками в Беларуси, в последние годы практически неизменна: исследователи – 65%, техники – 6,2%, вспомогательный персонал – 28,8%, сообщает Белстат.





Thinktanks.by Пятая часть всех исследователей имеет ученую степень. В общей численности исследователей женщины составили около 40% (доктора наук – 19,2% и кандидаты наук – 40,5%), пишет





Молодые люди в возрасте до 29 лет (включительно) составили 22,6% от общего числа исследователей.





В профессиональной структуре научных кадров преобладают специалисты в области технических и естественных наук.









Вместе с тем, по данным статбюллетеня «О научной и инновационной деятельности в Республике Беларусь в 2017 году», из 645 докторов наук, проводивших исследования в Беларуси, 522 имели возраст старше 60 лет. При этом более трети всех докторов наук перешагнули 70-летний рубеж.





Также в белорусской науке продолжается общее сокращение элиты научных кадров. В 2018 году степень доктора наук из действующих исследователей в Беларуси имели 626 человек, кандидата наук – 2829 человек. Для сравнения: в 2013 году в Беларуси исследованиями занимались 719 докторов наук и 3071 кандидат наук, а в 2001 году – 831 доктор и 3693 кандидата наук.