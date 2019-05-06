Лукашенко поздравил нового президента Северной Македонии

поздравил с избранием на пост президента Северной Македонии Стево Пендаровски. Кандидат, считающийся прозападным, был объявлен сегодня победителем выборов. Александр Лукашенкос избранием на пост президента Северной Македонии Стево Пендаровски. Кандидат, считающийся прозападным, был объявлен сегодня победителем выборов.

Президенти Беларуси выразил надежду на дальнейшее углубление связей между странами. Он рассчитывает на продуктивное торговое сотрудничества, расширение контактов в образовании, туризме, науки.





Александр Лукашенко пожелал Стево Пендаровски успешной и плодотворной работы, а народу Северной Македонии — мира и благополучия.



