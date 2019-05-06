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Лукашенко поздравил нового президента Северной Македонии

06.05.2019 21:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Им избран Стево Пендаровски.

Александр Лукашенко поздравил с избранием на пост президента Северной Македонии Стево Пендаровски. Кандидат, считающийся прозападным, был объявлен сегодня победителем выборов.
 
Президенти Беларуси выразил надежду на дальнейшее углубление связей между странами. Он рассчитывает на продуктивное торговое сотрудничества, расширение контактов в образовании, туризме, науки.

Александр Лукашенко пожелал Стево Пендаровски успешной и плодотворной работы, а народу Северной Македонии — мира и благополучия.


 
 
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