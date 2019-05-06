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Лукашенко поздравил нового президента Северной Македонии
Источник материала: Партизан
Им избран Стево Пендаровски.
Александр Лукашенко
Президенти Беларуси выразил надежду на дальнейшее углубление связей между странами. Он рассчитывает на продуктивное торговое сотрудничества, расширение контактов в образовании, туризме, науки.
Александр Лукашенко пожелал Стево Пендаровски успешной и плодотворной работы, а народу Северной Македонии — мира и благополучия.
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Им избран Стево Пендаровски.
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