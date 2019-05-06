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За и Против: стоит ли жениться выходить замуж

07.05.2019 05:39 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

За и Против: стоит ли жениться выходить замуж
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Экономическая выгода брака

Когда-то женитьба/замужество было условием не только обеспеченного, но хотя бы достойного существования. Теперь обязательного физического труда нет, домашней работы в разы меньше. Большинство живет на зарплату, которая мало зависит от пола и семейного положения, потому экономическая польза брака уже не очевидна.

Но рассмотрим ситуацию в деталях. Для чистоты эксперимента сравним раздельное и совместное проживание двух работающих людей без детей.

 
 
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Мы рассмотрим не самую важную, но практическую сторону брака. В рамках проекта За и Против попробуем сравнить финансовые выгоды женитьбы замужества и холостой...
 
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