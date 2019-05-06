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За и Против: стоит ли жениться выходить замуж
Источник материала: Myfin
Экономическая выгода брака
Когда-то женитьба/замужество было условием не только обеспеченного, но хотя бы достойного существования. Теперь обязательного физического труда нет, домашней работы в разы меньше. Большинство живет на зарплату, которая мало зависит от пола и семейного положения, потому экономическая польза брака уже не очевидна.
Но рассмотрим ситуацию в деталях. Для чистоты эксперимента сравним раздельное и совместное проживание двух работающих людей без детей.
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Мы рассмотрим не самую важную, но практическую сторону брака. В рамках проекта За и Против попробуем сравнить финансовые выгоды женитьбы замужества и холостой...
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