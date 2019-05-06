Макияж или цифровое искусство. Интервью с Сэмом - визажистом, создающим красоту за гранью реальности

Источник материала: Tut.by

Сэм — российский художник и визажист, создающий необычные образы не только с помощью косметики, но и цифровой графики.

Он рассказал о том, что такое для него красота, как его внешний вид воспринимают люди на улицах в разных странах, а еще накрасил продюсера Би-би-си, чтобы показать, как он работает.