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Макияж или цифровое искусство. Интервью с Сэмом - визажистом, создающим красоту за гранью реальности
Источник материала: Tut.by
Сэм — российский художник и визажист, создающий необычные образы не только с помощью косметики, но и цифровой графики.
Он рассказал о том, что такое для него красота, как его внешний вид воспринимают люди на улицах в разных странах, а еще накрасил продюсера Би-би-си, чтобы показать, как он работает.
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Макияж или цифровое искусство. Интервью с Сэмом - визажистом, создающим красоту за гранью реальности
Интервью с необычным визажистом из России на BBC
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