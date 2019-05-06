Электромеханик связи с 30-летним стажем Алла Барбашевич постоянно стремится к повышению уровня своих знаний

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Сегодня сложно представить нашу жизнь без телефона, интернета, интерактивного телевидения. Эти услуги оказывает Несвижский ЗУЭС Минского филиала РУП «Белтелеком». Во вторник, 7 мая, работники организации отметят профессиональный праздник.





Электромеханик связи Алла Барбашевич работает здесь уже почти 30 лет. К своим должностным обязанностям относится очень ответственно и всегда успешно справляется с поставленными задачами. За время работы в филиале Алла Зигмундовна сменила несколько специальностей — работала оператором связи, бухгалтером по начислению заработной платы, электромехаником связи станционного участка линейного станционного цеха. С 2011 года занимается вопросами охраны труда, пожарной безопасности и разборкой и сдачей драгметаллов в госфонд. В 2017 году кабинет по охране труда Несвижского ЗУЭС Минского филиала РУП «Белтелеком» занял первое место в республиканском конкурсе.

Алла Зигмундовна — человек общительный, обладает организаторскими способностями, в общении с коллегами всегда вежлива и корректна, постоянно стремится к повышению уровня своих знаний. Ее высокий профессионализм, ответственность и трудолюбие неоднократно были отмечены наградами руководства Минского филиала.

Наталья

ЕРМОШЕНКО.