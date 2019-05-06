«При беременности рука вырастает на 90 сантиметров». Гид про роды удивил пользователей твиттера

Источник материала: Tut.by

В твиттере появилась крайне странная иллюстрация с беременной женщиной, и она порядком запутала пользователей соцсети. Неделю назад пользователь твиттера Марк Лиссеман поделился с подписчиками странной фотографией — как он сам позднее признался , изображение попалось ему на сайте Reddit. На фото — страница книги, рассказывающая о поздних сроках беременности.



Фото: medialeaks.ru

Текст на картинке гласит: «После тридцати недель беременности малыш полностью сформировался в теле леди, и скоро настанет время родов» (здесь и далее стилистика автора соблюдена).

В ответ на это замечание в комментариях поделились еще одним изображением из той же книги.



Фото: medialeaks.ru

На это картинке указано следующее: «Роды — добро пожаловать в мир. Когда малыш готов родиться, женщина садится на корточки, чтобы новорожденный выполз из нее и наконец оказался на воле. — Выходи, малыш. — Спасибо».



Фото: medialeaks.ru

На самом деле иллюстрации в этой книге выполнены в довольно узнаваемом стиле британского художника, известного как Chris (Simpsons artist). Крис знаменит тем, что рисует людей и животных в неловких или нереальных ситуациях — с искажёнными пропорциями и странными подписями.

Вот одно из самых известных его произведений: карикатурный Винни Пух отбирает у не менее карикатурного Пятачка «пчелиный сироп».



Фото: medialeaks.ru

Вскоре Крис сам отметился в комментариях к набравшему популярность твиту.



Фото: medialeaks.ru

Но одни пользователи твиттера так и не заметили его ответ и не поняли, что происходит.



Фото: medialeaks.ru

Твит набрал 42 тысячи ретвитов, 154 тысячи лайков и почти семь тысяч комментариев — многие оказались в шоке от такого странного видения беременности.