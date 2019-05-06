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«При беременности рука вырастает на 90 сантиметров». Гид про роды удивил пользователей твиттера
Источник материала: Tut.by
В твиттере появилась крайне странная иллюстрация с беременной женщиной, и она порядком запутала пользователей соцсети. Неделю назад пользователь твиттера Марк Лиссеман поделился с подписчиками странной фотографией — как он сам позднее
Текст на картинке гласит: «После тридцати недель беременности малыш полностью сформировался в теле леди, и скоро настанет время родов» (здесь и далее стилистика автора соблюдена).
В ответ на это замечание в комментариях поделились еще одним изображением из той же книги.
На это картинке указано следующее: «Роды — добро пожаловать в мир. Когда малыш готов родиться, женщина садится на корточки, чтобы новорожденный выполз из нее и наконец оказался на воле. — Выходи, малыш. — Спасибо».
На самом деле иллюстрации в этой книге выполнены в довольно узнаваемом стиле британского художника, известного как Chris (Simpsons artist). Крис знаменит тем, что рисует людей и животных в неловких или нереальных ситуациях — с искажёнными пропорциями и странными подписями.
Вот одно из самых известных его произведений: карикатурный Винни Пух отбирает у не менее карикатурного Пятачка «пчелиный сироп».
Вскоре Крис сам отметился в комментариях к набравшему популярность твиту.
Но одни пользователи твиттера так и не заметили его ответ и не поняли, что происходит.
Твит набрал 42 тысячи ретвитов, 154 тысячи лайков и почти семь тысяч комментариев — многие оказались в шоке от такого странного видения беременности.
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В твиттере набирают популярность странные картинки про роды и детей
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