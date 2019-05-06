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График приёма граждан депутатами Пинского районного Совета депутатов 28-го созыва

07.05.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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График приёма граждан депутатами Пинского районного Совета депутатов 28-го созыва
График приёма жителей Пинского района депутатами Пинского районного Совета депутатов двадцать восьмого созыва

Фамилия, имя, отчество депутата Наименование  избирательного округа Время и место приема
   Горошко
Александр Васильевич		 Березовичский № 1 Первая среда месяца с 8.30 до 13.00 по адресу: г. Пинск, ул. Ольховских, 8, кабинет начальника горрайинспекции.

Первая среда месяца с 10.00 до 11.30 в здании Березовичского сельисполкома по адресу: д. Березовичи, пер. Школьный, 6.
Торчило
Сергей Андреевич          		Бобриковский № 2 Вторая и четвертая среда месяца с 8.00 до 13.00 по адресу: г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 21, каб. 71.

Последняя пятница месяца с 10.30 до 12.00 в здании Бобриковского сельисполкома по адресу: д. Бобрик, ул. Чапаева, 10.
Андриевич
Александр Леонтьевич  		Валищенский № 3 Вторая среда месяца с 9.00 до 11.00 в здании Валищенского сельисполкома по адресу: агрогородок Валище, ул. Октябрьская, 10.
Боровкова
Светлана Степановна		 Почаповский № 4 Третья среда месяца с 8.00 до 13.00 по адресу: д. Почапово, ул. Санаторная, 55а, каб. № 125 (главный врач ГУ «Республиканский санаторий «Ясельда» для ветеранов войны, труда и инвалидов»).
Хвостюк
Юрий Ананьевич             		Купятичский № 5 Каждая среда месяца с 14.00 до 17.00 в здании ОАО «Почапово» по адресу: д. Почапово, ул. Зеленая, 1, кабинет директора.
Лозюк
Вячеслав Иванович        		Городищенский № 6 Первая и пятая среда месяца с 8.00 до 13.00 по адресу: г. Пинск, ул. 60 лет Октября, 7, каб. 1.  Последний четверг месяца с 14.00 до 15.30 в здании Городищенского сельисполкома по адресу: п. Городище, ул. Лунинецкая, 30.
Забавнюк
Владимир Францевич		 Загородский № 7 Первая среда месяца с 10.00 до 11.00 в здании Загородского сельисполкома по адресу: д. Камень, ул. 50 лет БССР, 37.
Крыльчук
Сергей Владимирович   		Каллауровичский № 8 Первая среда месяца с 10.00 до 12.00 в здании Каллауровичского сельисполкома по адресу: д. Каллауровичи, ул. Гагарина, 1.

Первая среда месяца с 14.00 до 16.00 в здании Боричевичского сельисполкома по адресу: д. Боричевичи, ул. Центральная, 1.
Созончук
Сергей Николаевич        		Ласицкий № 9  Первый вторник месяца с 8.00 до 10.00 в административном здании ОАО «Ласицк» по адресу: д. Ласицк, ул. Советская, 8.
Тиханов
Андрей Викторович        		Логишинский № 10  Каждая среда месяца с 8.00 до13.00 по адресу: г.п. Логишин, ул. Дзержинского, 1, кабинет заведующего Логишинской городской больницей.
Линкевич
Павел Михайлович         		Мокродубравский № 11  Каждый понедельник месяца с 8.00 до 13.00 в здании Логишинского сельисполкома по адресу: г.п. Логишин, ул. Ленина, 104.
Линкевич
Казимир Викторович		 Лыщенский № 12  Первый понедельник месяца с 13.00 до 17.00 в здании ОАО «Лыще» по адресу: ул. Кирова, 100.
Будник
Александр Петрович      		Молотковичский № 13  Первая среда месяца с 14.00 до 16.00 в административном здании Молотковичского сельисполкома по адресу: агрогородок Молотковичи, ул. Ленина, 11 (предварительная запись по телефону 38-92-48).

Первая среда месяца с 8.00 до 12.00 в здании Пинского ДРСУ № 104 по адресу: агрогородок Молотковичи, ул. Строителей, 11 (предварительная запись по телефону 38-95-70).
Кузюр
Иван Иванович                		Жабчицкий № 14 Последний вторник месяца с 9.00 до 11.00 в административном здании Молотковичского сельисполкома по адресу: агрогородок Молотковичи, ул. Ленина, 11.
Жидецкий
Сергей Степанович        		Садовый № 15  Первый четверг месяца с 10.00 до 12.00 в здании ОАО «Пинский винодельческий завод» по адресу: п. Садовый, ул. Советская, д. 2, каб. 9.
Климовец
Василий Васильевич      		Домашицкий № 16  Второй вторник месяца с 10.00 до 13.00 в здании ОАО «Молотковичи» по адресу: д. Домашицы, ул. Партизанская, 2б.
Синкевич
Александр Владимирович                 		Новодворский № 17 Второй вторник месяца с 14.00 до 16.00 в здании ПРПУ ГХ по адресу: г. Пинск, ул. Красноармейская, 12.

Первая среда месяца с 15.00 до 17.00 в здании Новодворского сельисполкома по адресу: агрогородок Новый Двор, ул. Ленина, 11.
Гузич
Иосиф Иванович             		Чуховский № 18 Второй вторник месяца с 15.00 до 17.00 в административном здании ОАО «Новодворское-Агро» по адресу: д. Чухово, ул. Полесская, 1а.

Вторая среда месяца с 8.00 до 13.00 по адресу: г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 21.
Якубец
Валерий Павлович         		Оснежицкий № 19 Первая среда месяца с 8.00 до 11.00 в административном здании филиала «НПС «Пинск» ОАО «Гомельтранснефть Дружба» по адресу: агрогородок Оснежицы, ул. Ленина, 26, кабинет начальника.
Огиевич
Василий Михайлович     		Галевскиий № 20 Каждая среда месяца с 8.00 до 13.00 по адресу: г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 21, каб. 1.
Ващук
Владимир Владимирович                 		Запольский № 21 Последний четверг месяца с 14.00 до 17.00 в здании УЗ «Пинский ЗЦГиЭ» по адресу: г. Пинск, ул. Гайдаенко, 5.
Кулишевич
Валерий Антонович        		Посеничский № 22 Третья среда месяца с 9.00 до 11.00 в административном здании ОАО «Оснежицкое» по адресу: агрогородок Оснежицы, ул. Ленина, 9.
Козак
Сергей Васильевич		 Оховский № 23 Каждая среда месяца с 8.00 до 14.00 по адресу: г. Пинск, ул. Кирова, 53, каб. № 320 (начальник Пинского РОВД).

Последняя среда месяца с 16.00 до 17.00 в здании Оховского сельисполкома по адресу: агрогородок Охово, ул. Школьная, 1.
Приловская
Алла Ивановна               		Парохонский № 24 Каждую среду месяца с 8.00 до 13.00 по адресу: г. Пинск, ул. К. Маркса, 28, каб. 32.

Последняя среда месяца с 15.00 до 16.30 в здании Парохонского сельисполкома по адресу: агрогородок Парохонск, ул. Ленина, 3.
Лягуский
Василий Григорьевич     		Березцовский № 25 Последняя пятница месяца с 15.00 до 17.00 в здании Парохонского сельисполкома по адресу: агрогородок Парохонск, ул. Ленина, 3.
Цвирко
Ольга Константиновна  		Вишевичский № 26 Каждый понедельник месяца с 8.00 до 13.00 по адресу: г. Пинск, ул. Иркутско-Пинской дивизии, 48, кабинет заместителя главного врача УЗ «Пинская центральная поликлиника».
Гудкова
Анжелика Павловна       		Пинковичский № 27 Каждая среда месяца с 8.00 до 13.00 в административном здании Пинковичского сельского исполнительного комитета по адресу: д. Пинковичи, ул. Лунинецкая, 13.
Довжук
Леонид Владимирович   		Мелиоративный № 28 Каждый вторник месяца с 9.00 до 12.00 по адресу: д. Пинковичи, ул. Звездная, 15, кабинет директора филиала ЦРМ ОАО «Пинскводстрой».
Аниськин
Денис Вячеславович       		Плещицкий № 29 Первая среда месяца с 8.00 до 15.00 в здании филиала ДЭУ-26 РУП «Бреставтодор» по адресу: г. Пинск, проезд Калиновского, 8.

Первый вторник месяца с 11.00 до 13.00 в здании Плещицкого сельисполкома по адресу: агрогородок Плещицы, ул. Пинская, 23б.
Колесникович
Владимир Владимирович                 		Стытычевский № 30 Первый четверг месяца с 8.00 до 11.00 в здании Плещицкого сельисполкома по адресу: агрогородок Плещицы, ул. Пинская, 23б.
Бощук
Николай Николаевич     		Поречский  № 31 Вторая среда месяца с 10.00 до 13.00 в административном здании Поречского сельисполкома по адресу: д. Тобулки, ул. Южная, 2.
Новик
Александр Александрович                		Ставокский № 32 Третья пятница месяца с 15.00 до 17.00 в здании Ставокского сельисполкома по адресу: д. Ставок, ул. Советская, 5а.
Шибун
Эдуард Федорович		 Жидченский № 33 Первый четверг месяца с 14.00 до 16.00 в административном здании филиала «Невель» ОАО «Пинский мясокомбинат» по адресу: агрогородок Жидче, ул. Школьная, 2а.

 

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