График приёма граждан депутатами Пинского районного Совета депутатов 28-го созыва

Фамилия, имя, отчество депутата Наименование избирательного округа Время и место приема

Горошко

Александр Васильевич Березовичский № 1 Первая среда месяца с 8.30 до 13.00 по адресу: г. Пинск, ул. Ольховских, 8, кабинет начальника горрайинспекции. Первая среда месяца с 10.00 до 11.30 в здании Березовичского сельисполкома по адресу: д. Березовичи, пер. Школьный, 6.

Торчило

Сергей Андреевич Бобриковский № 2 Вторая и четвертая среда месяца с 8.00 до 13.00 по адресу: г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 21, каб. 71. Последняя пятница месяца с 10.30 до 12.00 в здании Бобриковского сельисполкома по адресу: д. Бобрик, ул. Чапаева, 10.

Андриевич

Александр Леонтьевич Валищенский № 3 Вторая среда месяца с 9.00 до 11.00 в здании Валищенского сельисполкома по адресу: агрогородок Валище, ул. Октябрьская, 10.

Боровкова

Светлана Степановна Почаповский № 4 Третья среда месяца с 8.00 до 13.00 по адресу: д. Почапово, ул. Санаторная, 55а, каб. № 125 (главный врач ГУ «Республиканский санаторий «Ясельда» для ветеранов войны, труда и инвалидов»).

Хвостюк

Юрий Ананьевич Купятичский № 5 Каждая среда месяца с 14.00 до 17.00 в здании ОАО «Почапово» по адресу: д. Почапово, ул. Зеленая, 1, кабинет директора.

Лозюк

Вячеслав Иванович Городищенский № 6 Первая и пятая среда месяца с 8.00 до 13.00 по адресу: г. Пинск, ул. 60 лет Октября, 7, каб. 1. Последний четверг месяца с 14.00 до 15.30 в здании Городищенского сельисполкома по адресу: п. Городище, ул. Лунинецкая, 30.

Забавнюк

Владимир Францевич Загородский № 7 Первая среда месяца с 10.00 до 11.00 в здании Загородского сельисполкома по адресу: д. Камень, ул. 50 лет БССР, 37.

Крыльчук

Сергей Владимирович Каллауровичский № 8 Первая среда месяца с 10.00 до 12.00 в здании Каллауровичского сельисполкома по адресу: д. Каллауровичи, ул. Гагарина, 1. Первая среда месяца с 14.00 до 16.00 в здании Боричевичского сельисполкома по адресу: д. Боричевичи, ул. Центральная, 1.

Созончук

Сергей Николаевич Ласицкий № 9 Первый вторник месяца с 8.00 до 10.00 в административном здании ОАО «Ласицк» по адресу: д. Ласицк, ул. Советская, 8.

Тиханов

Андрей Викторович Логишинский № 10 Каждая среда месяца с 8.00 до13.00 по адресу: г.п. Логишин, ул. Дзержинского, 1, кабинет заведующего Логишинской городской больницей.

Линкевич

Павел Михайлович Мокродубравский № 11 Каждый понедельник месяца с 8.00 до 13.00 в здании Логишинского сельисполкома по адресу: г.п. Логишин, ул. Ленина, 104.

Линкевич

Казимир Викторович Лыщенский № 12 Первый понедельник месяца с 13.00 до 17.00 в здании ОАО «Лыще» по адресу: ул. Кирова, 100.

Будник

Александр Петрович Молотковичский № 13 Первая среда месяца с 14.00 до 16.00 в административном здании Молотковичского сельисполкома по адресу: агрогородок Молотковичи, ул. Ленина, 11 (предварительная запись по телефону 38-92-48). Первая среда месяца с 8.00 до 12.00 в здании Пинского ДРСУ № 104 по адресу: агрогородок Молотковичи, ул. Строителей, 11 (предварительная запись по телефону 38-95-70).

Кузюр

Иван Иванович Жабчицкий № 14 Последний вторник месяца с 9.00 до 11.00 в административном здании Молотковичского сельисполкома по адресу: агрогородок Молотковичи, ул. Ленина, 11.

Жидецкий

Сергей Степанович Садовый № 15 Первый четверг месяца с 10.00 до 12.00 в здании ОАО «Пинский винодельческий завод» по адресу: п. Садовый, ул. Советская, д. 2, каб. 9.

Климовец

Василий Васильевич Домашицкий № 16 Второй вторник месяца с 10.00 до 13.00 в здании ОАО «Молотковичи» по адресу: д. Домашицы, ул. Партизанская, 2б.

Синкевич

Александр Владимирович Новодворский № 17 Второй вторник месяца с 14.00 до 16.00 в здании ПРПУ ГХ по адресу: г. Пинск, ул. Красноармейская, 12. Первая среда месяца с 15.00 до 17.00 в здании Новодворского сельисполкома по адресу: агрогородок Новый Двор, ул. Ленина, 11.

Гузич

Иосиф Иванович Чуховский № 18 Второй вторник месяца с 15.00 до 17.00 в административном здании ОАО «Новодворское-Агро» по адресу: д. Чухово, ул. Полесская, 1а. Вторая среда месяца с 8.00 до 13.00 по адресу: г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 21.

Якубец

Валерий Павлович Оснежицкий № 19 Первая среда месяца с 8.00 до 11.00 в административном здании филиала «НПС «Пинск» ОАО «Гомельтранснефть Дружба» по адресу: агрогородок Оснежицы, ул. Ленина, 26, кабинет начальника.

Огиевич

Василий Михайлович Галевскиий № 20 Каждая среда месяца с 8.00 до 13.00 по адресу: г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 21, каб. 1.

Ващук

Владимир Владимирович Запольский № 21 Последний четверг месяца с 14.00 до 17.00 в здании УЗ «Пинский ЗЦГиЭ» по адресу: г. Пинск, ул. Гайдаенко, 5.

Кулишевич

Валерий Антонович Посеничский № 22 Третья среда месяца с 9.00 до 11.00 в административном здании ОАО «Оснежицкое» по адресу: агрогородок Оснежицы, ул. Ленина, 9.

Козак

Сергей Васильевич Оховский № 23 Каждая среда месяца с 8.00 до 14.00 по адресу: г. Пинск, ул. Кирова, 53, каб. № 320 (начальник Пинского РОВД). Последняя среда месяца с 16.00 до 17.00 в здании Оховского сельисполкома по адресу: агрогородок Охово, ул. Школьная, 1.

Приловская

Алла Ивановна Парохонский № 24 Каждую среду месяца с 8.00 до 13.00 по адресу: г. Пинск, ул. К. Маркса, 28, каб. 32. Последняя среда месяца с 15.00 до 16.30 в здании Парохонского сельисполкома по адресу: агрогородок Парохонск, ул. Ленина, 3.

Лягуский

Василий Григорьевич Березцовский № 25 Последняя пятница месяца с 15.00 до 17.00 в здании Парохонского сельисполкома по адресу: агрогородок Парохонск, ул. Ленина, 3.

Цвирко

Ольга Константиновна Вишевичский № 26 Каждый понедельник месяца с 8.00 до 13.00 по адресу: г. Пинск, ул. Иркутско-Пинской дивизии, 48, кабинет заместителя главного врача УЗ «Пинская центральная поликлиника».

Гудкова

Анжелика Павловна Пинковичский № 27 Каждая среда месяца с 8.00 до 13.00 в административном здании Пинковичского сельского исполнительного комитета по адресу: д. Пинковичи, ул. Лунинецкая, 13.

Довжук

Леонид Владимирович Мелиоративный № 28 Каждый вторник месяца с 9.00 до 12.00 по адресу: д. Пинковичи, ул. Звездная, 15, кабинет директора филиала ЦРМ ОАО «Пинскводстрой».

Аниськин

Денис Вячеславович Плещицкий № 29 Первая среда месяца с 8.00 до 15.00 в здании филиала ДЭУ-26 РУП «Бреставтодор» по адресу: г. Пинск, проезд Калиновского, 8. Первый вторник месяца с 11.00 до 13.00 в здании Плещицкого сельисполкома по адресу: агрогородок Плещицы, ул. Пинская, 23б.

Колесникович

Владимир Владимирович Стытычевский № 30 Первый четверг месяца с 8.00 до 11.00 в здании Плещицкого сельисполкома по адресу: агрогородок Плещицы, ул. Пинская, 23б.

Бощук

Николай Николаевич Поречский № 31 Вторая среда месяца с 10.00 до 13.00 в административном здании Поречского сельисполкома по адресу: д. Тобулки, ул. Южная, 2.

Новик

Александр Александрович Ставокский № 32 Третья пятница месяца с 15.00 до 17.00 в здании Ставокского сельисполкома по адресу: д. Ставок, ул. Советская, 5а.