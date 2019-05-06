График приёма граждан депутатами Пинского районного Совета депутатов 28-го созыва

|Фамилия, имя, отчество депутата
|Наименование избирательного округа
|Время и место приема
| Горошко
Александр Васильевич
|Березовичский № 1
|Первая среда месяца с 8.30 до 13.00 по адресу: г. Пинск, ул. Ольховских, 8, кабинет начальника горрайинспекции.
Первая среда месяца с 10.00 до 11.30 в здании Березовичского сельисполкома по адресу: д. Березовичи, пер. Школьный, 6.
|Торчило
Сергей Андреевич
|Бобриковский № 2
|Вторая и четвертая среда месяца с 8.00 до 13.00 по адресу: г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 21, каб. 71.
Последняя пятница месяца с 10.30 до 12.00 в здании Бобриковского сельисполкома по адресу: д. Бобрик, ул. Чапаева, 10.
|Андриевич
Александр Леонтьевич
|Валищенский № 3
|Вторая среда месяца с 9.00 до 11.00 в здании Валищенского сельисполкома по адресу: агрогородок Валище, ул. Октябрьская, 10.
|Боровкова
Светлана Степановна
|Почаповский № 4
|Третья среда месяца с 8.00 до 13.00 по адресу: д. Почапово, ул. Санаторная, 55а, каб. № 125 (главный врач ГУ «Республиканский санаторий «Ясельда» для ветеранов войны, труда и инвалидов»).
|Хвостюк
Юрий Ананьевич
|Купятичский № 5
|Каждая среда месяца с 14.00 до 17.00 в здании ОАО «Почапово» по адресу: д. Почапово, ул. Зеленая, 1, кабинет директора.
|Лозюк
Вячеслав Иванович
|Городищенский № 6
|Первая и пятая среда месяца с 8.00 до 13.00 по адресу: г. Пинск, ул. 60 лет Октября, 7, каб. 1. Последний четверг месяца с 14.00 до 15.30 в здании Городищенского сельисполкома по адресу: п. Городище, ул. Лунинецкая, 30.
|Забавнюк
Владимир Францевич
|Загородский № 7
|Первая среда месяца с 10.00 до 11.00 в здании Загородского сельисполкома по адресу: д. Камень, ул. 50 лет БССР, 37.
|Крыльчук
Сергей Владимирович
|Каллауровичский № 8
|Первая среда месяца с 10.00 до 12.00 в здании Каллауровичского сельисполкома по адресу: д. Каллауровичи, ул. Гагарина, 1.
Первая среда месяца с 14.00 до 16.00 в здании Боричевичского сельисполкома по адресу: д. Боричевичи, ул. Центральная, 1.
|Созончук
Сергей Николаевич
|Ласицкий № 9
| Первый вторник месяца с 8.00 до 10.00 в административном здании ОАО «Ласицк» по адресу: д. Ласицк, ул. Советская, 8.
|Тиханов
Андрей Викторович
|Логишинский № 10
| Каждая среда месяца с 8.00 до13.00 по адресу: г.п. Логишин, ул. Дзержинского, 1, кабинет заведующего Логишинской городской больницей.
|Линкевич
Павел Михайлович
|Мокродубравский № 11
| Каждый понедельник месяца с 8.00 до 13.00 в здании Логишинского сельисполкома по адресу: г.п. Логишин, ул. Ленина, 104.
|Линкевич
Казимир Викторович
|Лыщенский № 12
| Первый понедельник месяца с 13.00 до 17.00 в здании ОАО «Лыще» по адресу: ул. Кирова, 100.
|Будник
Александр Петрович
|Молотковичский № 13
| Первая среда месяца с 14.00 до 16.00 в административном здании Молотковичского сельисполкома по адресу: агрогородок Молотковичи, ул. Ленина, 11 (предварительная запись по телефону 38-92-48).
Первая среда месяца с 8.00 до 12.00 в здании Пинского ДРСУ № 104 по адресу: агрогородок Молотковичи, ул. Строителей, 11 (предварительная запись по телефону 38-95-70).
|Кузюр
Иван Иванович
|Жабчицкий № 14
|Последний вторник месяца с 9.00 до 11.00 в административном здании Молотковичского сельисполкома по адресу: агрогородок Молотковичи, ул. Ленина, 11.
|Жидецкий
Сергей Степанович
|Садовый № 15
| Первый четверг месяца с 10.00 до 12.00 в здании ОАО «Пинский винодельческий завод» по адресу: п. Садовый, ул. Советская, д. 2, каб. 9.
|Климовец
Василий Васильевич
|Домашицкий № 16
| Второй вторник месяца с 10.00 до 13.00 в здании ОАО «Молотковичи» по адресу: д. Домашицы, ул. Партизанская, 2б.
|Синкевич
Александр Владимирович
|Новодворский № 17
|Второй вторник месяца с 14.00 до 16.00 в здании ПРПУ ГХ по адресу: г. Пинск, ул. Красноармейская, 12.
Первая среда месяца с 15.00 до 17.00 в здании Новодворского сельисполкома по адресу: агрогородок Новый Двор, ул. Ленина, 11.
|Гузич
Иосиф Иванович
|Чуховский № 18
|Второй вторник месяца с 15.00 до 17.00 в административном здании ОАО «Новодворское-Агро» по адресу: д. Чухово, ул. Полесская, 1а.
Вторая среда месяца с 8.00 до 13.00 по адресу: г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 21.
|Якубец
Валерий Павлович
|Оснежицкий № 19
|Первая среда месяца с 8.00 до 11.00 в административном здании филиала «НПС «Пинск» ОАО «Гомельтранснефть Дружба» по адресу: агрогородок Оснежицы, ул. Ленина, 26, кабинет начальника.
|Огиевич
Василий Михайлович
|Галевскиий № 20
|Каждая среда месяца с 8.00 до 13.00 по адресу: г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 21, каб. 1.
|Ващук
Владимир Владимирович
|Запольский № 21
|Последний четверг месяца с 14.00 до 17.00 в здании УЗ «Пинский ЗЦГиЭ» по адресу: г. Пинск, ул. Гайдаенко, 5.
|Кулишевич
Валерий Антонович
|Посеничский № 22
|Третья среда месяца с 9.00 до 11.00 в административном здании ОАО «Оснежицкое» по адресу: агрогородок Оснежицы, ул. Ленина, 9.
|Козак
Сергей Васильевич
|Оховский № 23
|Каждая среда месяца с 8.00 до 14.00 по адресу: г. Пинск, ул. Кирова, 53, каб. № 320 (начальник Пинского РОВД).
Последняя среда месяца с 16.00 до 17.00 в здании Оховского сельисполкома по адресу: агрогородок Охово, ул. Школьная, 1.
|Приловская
Алла Ивановна
|Парохонский № 24
|Каждую среду месяца с 8.00 до 13.00 по адресу: г. Пинск, ул. К. Маркса, 28, каб. 32.
Последняя среда месяца с 15.00 до 16.30 в здании Парохонского сельисполкома по адресу: агрогородок Парохонск, ул. Ленина, 3.
|Лягуский
Василий Григорьевич
|Березцовский № 25
|Последняя пятница месяца с 15.00 до 17.00 в здании Парохонского сельисполкома по адресу: агрогородок Парохонск, ул. Ленина, 3.
|Цвирко
Ольга Константиновна
|Вишевичский № 26
|Каждый понедельник месяца с 8.00 до 13.00 по адресу: г. Пинск, ул. Иркутско-Пинской дивизии, 48, кабинет заместителя главного врача УЗ «Пинская центральная поликлиника».
|Гудкова
Анжелика Павловна
|Пинковичский № 27
|Каждая среда месяца с 8.00 до 13.00 в административном здании Пинковичского сельского исполнительного комитета по адресу: д. Пинковичи, ул. Лунинецкая, 13.
|Довжук
Леонид Владимирович
|Мелиоративный № 28
|Каждый вторник месяца с 9.00 до 12.00 по адресу: д. Пинковичи, ул. Звездная, 15, кабинет директора филиала ЦРМ ОАО «Пинскводстрой».
|Аниськин
Денис Вячеславович
|Плещицкий № 29
|Первая среда месяца с 8.00 до 15.00 в здании филиала ДЭУ-26 РУП «Бреставтодор» по адресу: г. Пинск, проезд Калиновского, 8.
Первый вторник месяца с 11.00 до 13.00 в здании Плещицкого сельисполкома по адресу: агрогородок Плещицы, ул. Пинская, 23б.
|Колесникович
Владимир Владимирович
|Стытычевский № 30
|Первый четверг месяца с 8.00 до 11.00 в здании Плещицкого сельисполкома по адресу: агрогородок Плещицы, ул. Пинская, 23б.
|Бощук
Николай Николаевич
|Поречский № 31
|Вторая среда месяца с 10.00 до 13.00 в административном здании Поречского сельисполкома по адресу: д. Тобулки, ул. Южная, 2.
|Новик
Александр Александрович
|Ставокский № 32
|Третья пятница месяца с 15.00 до 17.00 в здании Ставокского сельисполкома по адресу: д. Ставок, ул. Советская, 5а.
|Шибун
Эдуард Федорович
|Жидченский № 33
|Первый четверг месяца с 14.00 до 16.00 в административном здании филиала «Невель» ОАО «Пинский мясокомбинат» по адресу: агрогородок Жидче, ул. Школьная, 2а.