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День Победы в Пинске отметят парадом, митингами, концертами и фейерверком
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Источник материала:
Полесская правда
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День Победы в Пинске отметят парадом, митингами, концертами и фейерверком.
- 10.00 – церемония поднятия Государственного флага Республики Беларусь, торжественный митинг на пл. Ленина;
- 10.30 – военный парад и праздничное шествие общественности города по маршруту: пл. Ленина – городской парк культуры и отдыха;
- 11.00 – возложение цветов у Братской могилы воинов-освободителей;
- 12.00 – торжественный митинг у Памятника партизанам;
- 11.30 – 21.00 – народные гулянья в городском парке культуры и отдыха (работа аттракционов, дискотека);
- 14.00 – 17.00 – концертная программа коллективов художественной самодеятельности города в городском парке культуры и отдыха;
- 17.00 – открытие фестиваля уличного творчества на пешеходной улице Ленина;
- 18.00 – 21.50 – праздничная концертная программа, дискотека на пл. Ленина;
- 22.00 – фейерверк (пл. Ленина).
Уважаемые пинчане и гости города, приглашаем принять участие в праздничных мероприятиях!
Источник: официальный сайт Пинского горисполкома.
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