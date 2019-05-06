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День Победы в Пинске отметят парадом, митингами, концертами и фейерверком

07.05.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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День Победы в Пинске отметят парадом, митингами, концертами и фейерверком
День Победы в Пинске отметят парадом, митингами, концертами и фейерверком.

  • 10.00 церемония поднятия Государственного флага Республики Беларусь, торжественный митинг на пл. Ленина;
  • 10.30 военный парад и праздничное шествие общественности города по маршруту: пл. Ленина – городской парк культуры и отдыха;
  • 11.00 – возложение цветов у Братской могилы воинов-освободителей;
  • 12.00 – торжественный митинг у Памятника партизанам;
  • 11.30 – 21.00 – народные гулянья в городском парке культуры и отдыха (работа аттракционов, дискотека);
  • 14.00 – 17.00 – концертная программа коллективов художественной самодеятельности города в городском парке культуры и отдыха;
  • 17.00 – открытие фестиваля уличного творчества на пешеходной улице Ленина;
  • 18.00 – 21.50 – праздничная концертная программа, дискотека на пл. Ленина;
  • 22.00 – фейерверк (пл. Ленина).

Уважаемые пинчане и гости города, приглашаем принять участие в праздничных мероприятиях!

Источник: официальный сайт Пинского горисполкома.

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