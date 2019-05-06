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Выплаты единовременной материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и пострадавшим от её последствий начнутся 1 июня

07.05.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Выплаты единовременной материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и пострадавшим от её последствий начнутся 1 июняВыплаты единовременной материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и пострадавшим от ее последствий начнутся 1 июня. Это предусмотрено указом № 118 «Об оказании единовременной материальной помощи», который 28 марта подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

«На 1 апреля 2019 года в Беларуси проживали 6 250 ветеранов Великой Отечественной войны. Это люди, непосредственно принимавшие участие в войне. Из них 3 848 инвалидов и участников войны, включая двух Героев Советского Союза: это Василий Мичурин, которому в июле исполнится 103 года, и Иван Кустов, ему идет 96-й год», — сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак.

 

Материальная помощь в размере 2 тысяч рублей будет оказана Героям Советского Союза, лицам, награжденным орденами Славы трех степеней, Героям Социалистического Труда, удостоенным этого звания за заслуги в годы Великой Отечественной войны.

Инвалиды и участники Великой Отечественной войны, лица, принимавшие участие в защите Отечества до 3 сентября 1945 года, а также лица, принимавшие участие в составе специальных формирований в разминировании территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943-1945 годах, получат по 1,5 тысячи рублей.

Выплаты в размере 800 рублей будут произведены лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, а также лицам, работавшим на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог. Такая же сумма будет выплачена лицам, работавшим на предприятиях, в учреждениях и организациях Ленинграда в период блокады города с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года, лицам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда», и тем, кто награжден знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Материальная помощь в размере 650 рублей будет оказана членам семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших (умерших), пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны (супруге (супругу), не вступившей (не вступившему) в новый брак, детям (в том числе усыновленным, удочеренным) и другим иждивенцам, которым установлено повышение пенсии по указанным основаниям в соответствии с законодательством). Эта же сумма будет выплачена бывшим узникам фашистских концлагерей, тюрем, гетто и иных мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в годы Второй мировой войны (в случае если для этой категории установлено повышение пенсии по указанному основанию в соответствии с законодательством). Также по 650 рублей получат инвалиды с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны либо с последствиями военных действий.

Выплаты единовременной материальной помощи будут произведены в период с 1 июня до 1 июля 2019 года.

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