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«У регулярно мастурбирующей женщины секс лучше». Cпециалисты о том, что запретное может быть полезным

07.05.2019 08:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

— Однажды ко мне в магазин пришла с виду состоятельная и уверенная в себе женщина лет 45. И тут же заявила: мне нужно что-то, чтобы я вообще там руками не трогала. Я долго ей объясняла, что это практически невозможно, подбирала варианты… — рассказывает Наталья Лапулик, хозяйка секс-шопа. — Я это рассказываю к тому, что многие женщины свою нижнюю часть тела просто игнорируют, считают ее запретной.


Фото: unsplash.com

В магазине секс-товаров среди фаллосов, вибраторов и тренажеров, которые могут добраться прямо до точки G, эти слова звучат особенно странно. Но дело в том, что зайти за эту дверь с табличкой 18+ для многих — все равно что переступить через себя. Социальное давление и осуждение за интерес к интимным частям тела часто перекрывают дорогу к клитору и оргазму.

— Почему у нас нет сексуального образования в школах? Почему у нас вообще не говорят о сексе? Это все — советское наследие, — объясняет гештальт-терапевт Ольга Кривицкая. — Но гормоны все равно есть, а значит, и желание, возбуждение. Люди ищут выход для этого напряжения, поэтому мастурбация — это нормальная стадия сексуального развития, а не предмет для шуток и осуждения.

Специалист обращает внимание на разницу между чувством смущения и стыда в разговорах на интимную тему. В первом случае это, скорее, говорит об особенностях воспитания и о том, что человек делится сокровенным. Во втором — речь идет уже о чем-то деструктивном, разрушающем личность:

— «Я какой-то не такой, раз я это говорю, раз мне это нужно. Со мной что-то не так» — вредная установка. И нужно разбираться, что за ней стоит. Чего мы стыдимся? Стремления к удовольствию? Желания изучить свое тело? Но почему же тогда парное занятие любовью вписывается в рамки нормального, притом что мотивация остается той же?


Фото: unsplash.com

Вагинальное пространство условно можно поделить на несколько стенок, у каждой из которых своя чувствительность. И многие женщины не знают, какая из них наиболее восприимчива. Самоисследование необходимо еще и для того, чтобы научиться получать максимальное наслаждение от секса в паре.

— У регулярно мастурбирующей женщины секс лучше потому, что она хорошо знает свое тело и реакции, больше экспериментирует, меньше готова терпеть в интимных отношениях то, что ей не нравится, — поясняет секс-тренер Марина Кахановская. — А еще такая женщина четко и доступно может объяснить своим партнерам или партнершам, как с ней обращаться, что она предпочитает и чего не приемлет.

Наталья рассказывает, что для самоисследования и стимуляции клитора в ассортименте секс-шопов есть сатисфайер — аппарат, который почти не требует вмешательства рук. Еще одна игрушка из базового набора занимается вагинальным пространством и даже имеет оздоровительный эффект. Аппарат массажирует внутреннее пространство, обеспечивает прилив крови и таким образом усиливает сексуальную разрядку. Гаджет незаменим, если в расписании женщины нет места для интимной гимнастики. Такая практика нужна для профилактики опущения матки, нормального выделения смазки и продления оргазма.

При этом важно понимать: если девушка или женщина только начинает изучать свое тело, вмешательство посторонних предметов может оттолкнуть.


Фото: unsplash.com

— Не нужно вписывать это в какой-то трудновыполнимый сценарий, — рекомендует Ольга Кривицкая. — Лучше делать это мануально — так, чтобы партнер мог повторить.

Конечно, это стоит учитывать в том случае, если оргазм с партнером для вас важнее, чем единоличный.

— Есть такое понятие, как дезадаптивная мастурбация — это действия, в результате которых получаешь оргазм, но партнер их повторить не может, — рассказывает Марина Кахановская. — Обычно женщинам ее не рекомендуют, поскольку считается, что получать полноценное удовольствие можно только от секса с партнером. Такую теорию еще когда-то Фрейд выдвинул — и сильно ошибался. Ее давно опровергли такие ученые, как Кинси, Мастерс и Джонсон, но у нас до сих пор очень силен культ семьи и отношений, которые должны вести к беременности. А ведь сексуальность не обязательно должна завязываться на отношениях. Единственное, что важно — насколько это безопасно и приятно для нас.


Фото: unsplash.com

Ольга Кривицкая подтверждает:

— Человек может выбирать секс с партнером, может мастурбировать, может оставаться асексуальным — это его выбор, — объясняет Ольга Кривицкая. — Не нужно педалировать эту тему или относиться с осуждением.

Главное, чтобы выбор, который делает женщина, был основан на ее потребностях, а не на ложных моральных ценностях.

 
 
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Социальное давление и осуждение за интерес к интимным частям тела часто перекрывают дорогу к клитору и оргазму.
 
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