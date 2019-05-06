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7 мая - День работников радио, телевидения и связи Беларуси.

07.05.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Уважаемые работники средств массовой информации и связи!
Примите искренние поздравления с профессиональными праздниками - Днем печати и Днем работников радио, телевидения и связи!

Средства массовой информации и интернет занимают особое место в жизни каждого человека. Невозможно представить хотя бы один день нашей стремительной жизни без телефонных звонков, без привычного экрана домашнего телевизора, без свежего номера газеты в почтовом ящике.
Сегодня сотрудники газет, журналов, телерадиокомпаний продолжают лучшие журналистские традиции, в основе которых - профессионализм, активная гражданская позиция и любовь к родному краю.
Благодаря вашему повседневному труду, мастерству и таланту жители Ивьевщины обеспечены самой разнообразной информацией, осуществляется связь органов государственной власти и местного самоуправления с населением.
От вашей компетентности, умения доступно объяснить суть происходящих социально-экономических процессов во многом зависят настоящее и будущее.
Хочется пожелать, чтобы вы, уважаемые работники средств массовой информации и связи, не переставали ощущать огромную ответственность перед обществом, чтобы ваши усилия и талант всегда служили консолидации людей, их духовно-нравственному обогащению и плодотворному, созидательному труду.

Районный
исполнительный комитет.
Районный Совет депутатов.

 
 
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Уважаемые работники средств массовой информации и связи!Примите искренние поздравления с профессиональными праздниками - Днем печати и Днем работников радио,...
 
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