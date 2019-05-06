7 мая - День работников радио, телевидения и связи Беларуси.

Источник материала: Ивьевский край

Уважаемые работники средств массовой информации и связи!

Примите искренние поздравления с профессиональными праздниками - Днем печати и Днем работников радио, телевидения и связи!

Средства массовой информации и интернет занимают особое место в жизни каждого человека. Невозможно представить хотя бы один день нашей стремительной жизни без телефонных звонков, без привычного экрана домашнего телевизора, без свежего номера газеты в почтовом ящике.

Сегодня сотрудники газет, журналов, телерадиокомпаний продолжают лучшие журналистские традиции, в основе которых - профессионализм, активная гражданская позиция и любовь к родному краю.

Благодаря вашему повседневному труду, мастерству и таланту жители Ивьевщины обеспечены самой разнообразной информацией, осуществляется связь органов государственной власти и местного самоуправления с населением.

От вашей компетентности, умения доступно объяснить суть происходящих социально-экономических процессов во многом зависят настоящее и будущее.

Хочется пожелать, чтобы вы, уважаемые работники средств массовой информации и связи, не переставали ощущать огромную ответственность перед обществом, чтобы ваши усилия и талант всегда служили консолидации людей, их духовно-нравственному обогащению и плодотворному, созидательному труду.

Районный

исполнительный комитет.

Районный Совет депутатов.