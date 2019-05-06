«Юкола-Техно» - внедрение продуктов 1С под ключ

Здесь готовы подобрать программный продукт под конкретные нужды заказчика, провести обучение сотрудников компании для работы с ПО, взять на себя задачи по оперативному обновлению продуктов линейки «1С: Предприятие» и др. и решению всех возникающих вопросов в рамках технической поддержки.

В «Юкола-Техно» отмечают, что в настоящее время самыми популярными конфигурация 1С для Беларуси являются:

Бухгалтерия 7.7 или 8.3

Автосервис 7.7 или 8.3

Розница 7.7 или 8.3

УСН 7.7 или 8.3

Учет в Общепите 7.7 или 8.3+CRM

Учет в Транспортной Компании 7.7 или 8.3

Учет в Производстве 7.7 или 8.3.

«Юкола-Техно» предлагает не только купить, но и арендовать программное обеспечение 1С. В рамках услуги заказчику выделяется сервер высокой производительности с установленным ПО для ведения бухгалтерского и другого учета. Клиент может рассчитывать на доступ к актуальному ПО, на помощь 1c программиста при возникновении каких-либо вопросов. Архивирование баз данных происходит ежедневно. «Юкола-Техно» дает гарантию отказоустойчивости своих серверов: гарантирована конфиденциальность и безопасность данных. Приостановить аренду 1С можно в любой момент; после года пользования услугой предоставляется скидка в размере 40%.

*на правах рекламы.