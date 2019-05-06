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«Юкола-Техно» - внедрение продуктов 1С под ключ
07.05.2019 08:53 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Здесь готовы подобрать программный продукт под конкретные нужды заказчика, провести обучение сотрудников компании для работы с ПО, взять на себя задачи по оперативному обновлению продуктов линейки «1С: Предприятие» и др. и решению всех возникающих вопросов в рамках технической поддержки.
В «Юкола-Техно» отмечают, что в настоящее время самыми популярными конфигурация 1С для Беларуси являются:
«Юкола-Техно» предлагает не только купить, но и арендовать программное обеспечение 1С. В рамках услуги заказчику выделяется сервер высокой производительности с установленным ПО для ведения бухгалтерского и другого учета. Клиент может рассчитывать на доступ к актуальному ПО, на помощь
*на правах рекламы.
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Профилем компании «Юкола-Техно» является автоматизация управления и учета с помощью продуктов 1С. Также компания ведет разработку собственных решений на...
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