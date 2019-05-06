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«Юкола-Техно» - внедрение продуктов 1С под ключ

07.05.2019 08:53 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Юкола-Техно» - внедрение продуктов 1С под ключ
АиФ

Здесь готовы подобрать программный продукт под конкретные нужды заказчика, провести обучение сотрудников компании для работы с ПО, взять на себя задачи по оперативному обновлению продуктов линейки «1С: Предприятие» и др. и решению всех возникающих вопросов в рамках технической поддержки.

В «Юкола-Техно» отмечают, что в настоящее время самыми популярными конфигурация 1С для Беларуси являются:

  • Бухгалтерия 7.7 или 8.3
  • Автосервис 7.7 или 8.3
  • Розница 7.7 или 8.3
  • УСН 7.7 или 8.3
  • Учет в Общепите 7.7 или 8.3+CRM
  • Учет в Транспортной Компании 7.7 или 8.3
  • Учет в Производстве 7.7 или 8.3.

«Юкола-Техно» предлагает не только купить, но и арендовать программное обеспечение 1С. В рамках услуги заказчику выделяется сервер высокой производительности с установленным ПО для ведения бухгалтерского и другого учета. Клиент может рассчитывать на доступ к актуальному ПО, на помощь 1c программиста при возникновении каких-либо вопросов. Архивирование баз данных происходит ежедневно. «Юкола-Техно» дает гарантию отказоустойчивости своих серверов: гарантирована конфиденциальность и безопасность данных. Приостановить аренду 1С можно в любой момент; после года пользования услугой предоставляется скидка в размере 40%.

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Профилем компании «Юкола-Техно» является автоматизация управления и учета с помощью продуктов 1С. Также компания ведет разработку собственных решений на...
 
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