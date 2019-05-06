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В Сморгонском районе на пожаре погиб человек
07.05.2019 — Разное | Светлы шлях
Источник материала: Светлы шлях
6 мая в 23.26 в Сморгонский РОЧС поступило сообщение о пожаре жилого дома в деревне Белая.
В областном управлении МЧС Республики Беларусь
До прибытия подразделений МЧС соседом обнаружен обгоревший труп хозяина. Предполагаемая причина пожара - неосторожность при курении погибшего, говорится в сообщении.
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6 мая в 23.26 в Сморгонский РОЧС поступило сообщение о пожаре жилого дома в деревне Белая.
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