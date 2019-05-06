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В Сморгонском районе на пожаре погиб человек

07.05.2019 — Разное | Светлы шлях  
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Источник материала: Светлы шлях

6 мая в 23.26 в Сморгонский РОЧС поступило сообщение о пожаре жилого дома в деревне Белая.

В областном управлении МЧС Республики Беларусь сообщили, что в результате повреждены кровля, перекрытие, имущество в доме.

До прибытия подразделений МЧС соседом обнаружен обгоревший труп хозяина. Предполагаемая причина пожара - неосторожность при курении погибшего, говорится в сообщении.

 
 
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6 мая в 23.26 в Сморгонский РОЧС поступило сообщение о пожаре жилого дома в деревне Белая.
 
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