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Наставник «Шахтера»: Тренер «Ислочи» немного возбудился

07.05.2019 09:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главный тренер «Шахтера» Сергей Ташуев поделился мнением о боевом матче 6-го тура чемпионата страны с «Ислочью», передает «Прессбол».


Сергей Ташуев. Фото: ФК «Шахтер»

— Матч неиспользованных возможностей. Упустили огромное количество моментов. Сделали две замены из-за травм Ковалева и Громыко. Хващинский и Татарков в атаке еще добегали, но не отрабатывали сзади. Ножки подсели сразу.

Концовка нервозная. Плюс замены сработали не в самую лучшую сторону. Не было свободных условий, не совсем хорошо попали в игру. В целом ребятами доволен. Полтора тайма комбинировали, когда поле еще держало. У нас получались розыгрыши, но без забитого гола, к сожалению.

Громыко пару раз один на один выходил. Видно было в конце, что обе команды недавно отыграли 120 минут [в полуфинале Кубка Беларуси]. Мы оборонялись, соперник пытался атаковать. Навал, но сил тоже было не так много.

Подачи мы нейтрализовали. Игра, конечно, была боевой. Понравилась креативная составляющая команды. Столько моментов у нас давно не было.

— Прокомментируйте отсутствие в основном составе Бакая.

— У него было маленькое сотрясение. Он тренировался вчера, но уровень тренировки был невысоким. Врачи не поднимали вопрос про то, как он среагирует на борьбу вверху головой. Пытались не рисковать. В резерв мы посадили здоровых футболистов, которые выходят без издержек.

— В начале второго тайма у вас случилась эмоциональная перепалка с тренером гостей. Прокомментируйте.

— Нет. Сказал, что жизнь прекрасна, все хорошо, думать о хорошем надо. Он немного возбудился, но я сказал: «Оставь. Все. Все. Все». Жизнь хороша.

— Обратная замена Татаркова чем обусловлена?

— Здесь сложно ответить. Проблема была в обороне. Немного разрывали нас пару моментов. В чем проблема у Никиты была? То ли просел… Но факт, что он падал, скользил. Возможно, не подобрал бутсы. А ждать, когда он упадет на самом деле не так, как надо… Мы решили не ждать. Вроде бутсы нормальные, а он скользит и падает, — отметил Сергей Ташуев.

 
 
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Главный тренер «Шахтера» Сергей Ташуев поделился мнением о боевом матче 6-го тура чемпионата страны с «Ислочью».
 
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