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Стало известно, что Apple изменит в iOS 13
Источник материала: Tut.by
3 июня начнется ежегодная конференция Apple для разработчиков — WWDC 2019. Скорее всего, на ней производитель представит обновления своих основных операционных систем и сервисов, в том числе мобильной iOS. Ресурс PhoneArena
Главным нововведением iOS 13 станет темная тема оформления. Ресурс пишет, что его можно будет активировать из центра управления, и что этот режим специально оптимизирован для работы с устройствами в темноте. Кроме того, компания обновит анимации закрытия приложений и запуска многозадачности, в том числе и на iPad. Последние также можно будет использовать как внешние мониторы для iMac или MacBook с поддержкой Apple Pencil.
Новые возможности функции «Экранное время» позволят родителям определять, с кем и в какое время суток смогут общаться их дети. В стандартной клавиатуре появится возможность ввода слов свайпами (раньше для этого на iOS нужно было устанавливать сторонние клавиатуры).
Обновления ждут и некоторые приложения,
В iMessage появится отдельное меню для отправки Animoji и Memoji. «Найти iPhone» и «Найти друзей» объединит в одно приложения.
Крупные изменения произойдут и в приложении «Здоровье». В нем на главной странице будет отображаться дневная активность пользователя. А еще появится специальный подраздел, в котором будет отображаться громкость, с которой прослушивается музыка через наушники. В «Здоровье» также получится отслеживать менструальные циклы. Так Apple планирует бороться с популярными сторонними программами вроде Flo.
В стандартном приложении «Почта» получится отключить уведомления в цепочках писем и блокировать входящие сообщения от определенных пользователей. Программа для управления «умным домом» будет более тесно интегрирована с камерами наблюдения и позволит просматривать предыдущие записи.
Колонка HomePod сможет распознавать голоса сразу нескольких пользователей. В Safari может появиться менеджер загрузок, чтобы пользователи могли получить доступ к загружаемым файлам в одном месте, как на компьютерах. Приложение «Файлы» будет более тесно взаимодействовать со сторонним ПО.
Смотрите, сколько у нас стоят популярные iPhone:
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Обновленную версию операционной системы анонсируют в начале июня.
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