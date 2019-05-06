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Стало известно, что Apple изменит в iOS 13

07.05.2019 09:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

3 июня начнется ежегодная конференция Apple для разработчиков — WWDC 2019. Скорее всего, на ней производитель представит обновления своих основных операционных систем и сервисов, в том числе мобильной iOS. Ресурс PhoneArena со ссылкой на Bloomberg рассказал, каким изменениям она подвергнется.


Главным нововведением iOS 13 станет темная тема оформления. Ресурс пишет, что его можно будет активировать из центра управления, и что этот режим специально оптимизирован для работы с устройствами в темноте. Кроме того, компания обновит анимации закрытия приложений и запуска многозадачности, в том числе и на iPad. Последние также можно будет использовать как внешние мониторы для iMac или MacBook с поддержкой Apple Pencil.

Новые возможности функции «Экранное время» позволят родителям определять, с кем и в какое время суток смогут общаться их дети. В стандартной клавиатуре появится возможность ввода слов свайпами (раньше для этого на iOS нужно было устанавливать сторонние клавиатуры).

Обновления ждут и некоторые приложения, пишет TJournal. «Напоминания» получат новый главный экран с четырьмя стандартными разделами: задачи на сегодня, запланированные задачи, задачи с отметками и все задачи. Так приложение сможет лучше конкурировать с аналогами из App Store. «Карты» позволят лучше работать с частопосещаемыми локациями. Пользователи смогут создавать группы любимых мест, а также изучать предложения по навигации и прошлые локации.

В iMessage появится отдельное меню для отправки Animoji и Memoji. «Найти iPhone» и «Найти друзей» объединит в одно приложения.

Крупные изменения произойдут и в приложении «Здоровье». В нем на главной странице будет отображаться дневная активность пользователя. А еще появится специальный подраздел, в котором будет отображаться громкость, с которой прослушивается музыка через наушники. В «Здоровье» также получится отслеживать менструальные циклы. Так Apple планирует бороться с популярными сторонними программами вроде Flo.

В стандартном приложении «Почта» получится отключить уведомления в цепочках писем и блокировать входящие сообщения от определенных пользователей. Программа для управления «умным домом» будет более тесно интегрирована с камерами наблюдения и позволит просматривать предыдущие записи.

Колонка HomePod сможет распознавать голоса сразу нескольких пользователей. В Safari может появиться менеджер загрузок, чтобы пользователи могли получить доступ к загружаемым файлам в одном месте, как на компьютерах. Приложение «Файлы» будет более тесно взаимодействовать со сторонним ПО.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные iPhone:

 
 
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