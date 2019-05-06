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«Нельзя быть таким хмурым, босс». Платт и Бэйлен хотят приехать в сборную Беларуси и на ЧМ-2020
Источник материала: Tut.by
Спортивный директор Федерации хоккея Беларуси Владимир Бережков в своем
В субботу
В воскресенье, в самый разгар форумных г###метаний, когда казалось, что
— Знаешь, Владимир, мои родители уже забронировали отель в Швейцарии на будущий год…
Я, признаться, оторопел, из головы вылетел весь и без того скудный запас слов английского… Ник положил руку на плечо, посмотрел прямо в глаза и продолжил по-русски:
— Я приеду еще!
Он, как и Платт, прибыл в нашу сборную с подписанным двухлетним контрактом, партнерам по белорусским звеньям не снившимся. Также не выдвинул никаких материальных условий, также просто откликнулся на приглашение, мол, мы же не зря получали эти паспорта… Ник привез с собой еще и родителей, брата, супругу — все за свой счет, хотя бывали прецеденты, когда ФХБ в качестве условия щедро оплачивала пансионы канадских родственников на ЧМ.
Так вот Ник Бэйлен продолжил:
— Нельзя быть таким хмурым, босс, ведь мы решили задачу. И главное, что у нас есть сплоченный коллектив, настоящая команда, в которую хочется приезжать. И я приеду, обещаю. Про родителей не шучу, они тоже будут в Цюрихе…
Приедет ли Платт? У Джеффа помимо прочего есть мотив: пока он не реализовал свою исконную мечту сыграть на Олимпиаде. И что-то подсказывает, он ее добьется.
В воскресенье Джефф задал интереснейший вопрос:
— Когда и с кем олимпийская квалификация?..
Однако,
И да! Этот пост не только про Ника Бэйлена, он про всех настоящих граждан. Сидоренко, Демков, Осипков, Мильчаков, Китаров, Савилов, Пшенцов… Спасибо всем за эту Команду! — написал Владимир Бережков.
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