«Нельзя быть таким хмурым, босс». Платт и Бэйлен хотят приехать в сборную Беларуси и на ЧМ-2020

Источник материала: Tut.by

Спортивный директор Федерации хоккея Беларуси Владимир Бережков в своем Фейсбуке рассказал о разговоре с защитником челябинского «Трактора» Ником Бэйленом и признался, что был рад находиться внутри команды, которая завоевала право на возвращение в элитный дивизион чемпионата мира.



Ник Бэйлен президент Международной федерации хоккея Рене Фазел. Фото: hockey.by

В субботу рассказал историю про натурального белоруса, который был признан лучшим игроком в составе нашей сборной и лучшим нападающим всего чемпионата .

В воскресенье, в самый разгар форумных г###метаний, когда казалось, что корейская ложечка напрочь испортила всю казахскую бочку, ко мне вдруг через всю раздевалку направился Ник:

— Знаешь, Владимир, мои родители уже забронировали отель в Швейцарии на будущий год…

Я, признаться, оторопел, из головы вылетел весь и без того скудный запас слов английского… Ник положил руку на плечо, посмотрел прямо в глаза и продолжил по-русски:

— Я приеду еще!

Он, как и Платт, прибыл в нашу сборную с подписанным двухлетним контрактом, партнерам по белорусским звеньям не снившимся. Также не выдвинул никаких материальных условий, также просто откликнулся на приглашение, мол, мы же не зря получали эти паспорта… Ник привез с собой еще и родителей, брата, супругу — все за свой счет, хотя бывали прецеденты, когда ФХБ в качестве условия щедро оплачивала пансионы канадских родственников на ЧМ.

Так вот Ник Бэйлен продолжил:

— Нельзя быть таким хмурым, босс, ведь мы решили задачу. И главное, что у нас есть сплоченный коллектив, настоящая команда, в которую хочется приезжать. И я приеду, обещаю. Про родителей не шучу, они тоже будут в Цюрихе…



Фото: hockey.by

Приедет ли Платт? У Джеффа помимо прочего есть мотив: пока он не реализовал свою исконную мечту сыграть на Олимпиаде. И что-то подсказывает, он ее добьется.

Бережков: Платт — не натурализованный белорус, а натуральный, образцовый!

В воскресенье Джефф задал интереснейший вопрос:

— Когда и с кем олимпийская квалификация?..

Однако, ложечка … Осадочек, конечно, остался, но когда ты ощущаешь себя частью такой духовой команды, находишься рядом с такими бойцами, все же наворачиваются слезы радости. Все не зря!

И да! Этот пост не только про Ника Бэйлена, он про всех настоящих граждан. Сидоренко, Демков, Осипков, Мильчаков, Китаров, Савилов, Пшенцов… Спасибо всем за эту Команду! — написал Владимир Бережков.