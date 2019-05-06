Созданное белорусом кресло взяло серебро на международном конкурсе. Автор - бывший айти-бизнесмен

Источник материала: Tut.by

Кресло, разработанное владельцем белорусской мебельной фабрики Black Owl Андреем Решетиным, завоевало серебро на международном конкурсе предметного дизайна A’Design Award. В число победителей также вошел и его стол. Смотрите, как выглядят эта мебель.



Изображение предоставлено компанией Black Owl

Андрей Решетин — в прошлом сооснователь айтишной компании CactusSoft. Но не так давно он сменил сферу деятельности и создал мебельную фабрику Black Owl. На ней производят дизайнерские предметы интерьера, которые уже привлекли внимание на Западе. Так, в январе этого года разработанное Андреем кресло BRUK получило награду Honourable mention на калифорнийском конкурсе IDA Design Awards и стало лучшей работой в категории «Мебель» в конкурсе «Альтернативная мебель». А недавно это же кресло взяло серебро на международном конкурсе сфере предметного дизайна A’Design Award в категории «Мебель, декоративные элементы и предметы домашнего обихода». В июне Андрей Решетин поедет в Италию для получения награды.

В этом году работы конкурсантов оценивали 209 международных дизайнеров, академиков и редакторов крупных изданий. Кроме того, чтобы полностью исключить плагиат, каждую конкурсную работу проверяли специалисты по интеллектуальной собственности.

— Я очень рад, что жюри так высоко оценило кресло BRUK — это мой любимый предмет в коллекции. Помню, я так хотел его сделать, что не мог спать несколько ночей: в голове постоянно вертелись детали. Дизайн кресла оригинален, элементы конструкции неповторимы. Кресло выполнено из стали, а сидение и спинка — из натурального войлока, его специально для нас сваляла белорусская мастерица Анастасия Арайс. Благодаря этому традиционному материалу мы добавили в современный интерьер дух истории, — рассказывает Андрей Решетин.

В число победителей A’Design Award вошел и стол GREENWICH — новый предмет в коллекции.



Изображение предоставлено компанией Black Owl

— Я сделал его, вдохновившись великолепным архитектурным произведением — небоскребом Бурдж-Халифа в Дубае. Стол рассчитан на 14 человек. Самая сложная его часть — ножки-сталактиты. Чтобы выполнить их, сварщик работал с ювелирной точностью, — говорит Андрей.