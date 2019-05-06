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Тренинги, студенческая конференция и выставки. В области пройдет месячник Красного Креста

07.05.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Тренинги, студенческая конференция и выставки. В области пройдет месячник Красного Креста

Гродненская областная организация Белорусского Общества Красного Креста ежегодно с 8 мая по 1 июня проводит Месячник Красного Креста.

Это событие приурочено к Международному дню Красного Креста и Красного Полумесяца. Распространение идей этого всемирного движения, развитие гуманитарной деятельности и привлечение внимания к решению проблем уязвимых граждан – одни из основных направлений работы в рамках месячника.

– Для Гродненской областной организации БОКК этот год является знаковым, юбилейным, ведь 75 лет назад был создан Гродненский областной комитет Красного Креста, – отметила заместитель председателя Гродненской областной организации Белорусского Общества Красного Креста Инна Ситько. – К тому же, в 2019 году отмечается 70-летие принятия Женевских конвенций и 55-летие Службы сестер милосердия Красного Креста.

Как рассказали организаторы, в области запланированы более десятка крупных мероприятий. Среди них акции и тренинги, встречи инициативных групп пожилых и студенческая конференция, выставки исторической экспозиции Гродненского Красного Креста и детского рисунка.

Фото: группа ВКонтакте «Реагирование на ЧС Красный Крест | Гродно»
https://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно
 
 
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Гродненская областная организация Белорусского Общества Красного Креста ежегодно с 8 мая по 1 июня проводит Месячник Красного Креста. Это событие приурочено к...
 
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