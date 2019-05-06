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«Бревно стало моей штангой, кирпичи - гантелями». Студент о том, как «качался», когда весил 130 кг

07.05.2019 10:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На конкурс «Первая тренировка» свою историю прислал 22-летний студент Андрей Шемис. Шесть лет назад он весил 130 кг. Теперь — 110 кг. «Но это совершенно другое качество массы», — уточняет парень.


Фото: из личного архива

— Первая моя тренировка прошла весной 2013 года. Мой вес составлял 130 кг, и для того, чтобы этот показатель уменьшился, я начал заниматься спортом. Был тренажерный зал в общежитии колледжа, где я учился, туда мы и стали приходить с однокурсниками.

К тренировкам привыкли быстро: молодые, горячие, да и без должной теоретической базы. Хорошо, что вскоре пришло осознание того, что нужно упражняться грамотно. Стали изучать больше информации по теме.

Начались летние каникулы, все разъехались. Я — в Островец. У нас на тот момент тренажерных залов не было, зато у меня было желание заниматься. Бревно стало моей второй штангой, а кирпичи — гантелями. Для того, чтобы прогрессировать (а это очень важная часть тренировок), я начал утяжелять «гантели», навязывая на кирпичи досочки примерно одного веса. На следующий учебный год меня сделали ответственным за тренажерный зал. Счастья не было предела!

В общем, занимался я тогда по 2,5 часа каждый день, кроме выходных. Мотивацию для тренировок находил в своих результатах, которые были видны не только мне. Пришлось поменять гардероб: благо, что бабушка у меня швея-любитель. Так в тренировках прошли оставшиеся два года колледжа. В 2015 году я поступил в Белорусскую государственную академию музыки и здесь продолжаю заниматься в тренажерном зале. Упражняюсь через день.

Тренировки — вещь хорошая, но есть еще одна не менее значительная составляющая успеха. Я сейчас о питании. В моей истории все началось с того, что все углеводы (абсолютно все!) были исключены из рациона. Помню, как первые две недели просто дико хотелось хлеба. Питался маленькими порциями, а на десерт после каждого приема пищи у меня было 300 шагов. Потом, когда вес стал меньше 100 кг, я начал добавлять то, чего мне очень хотелось, но следил за размерами порций, и вес оставался тем же. Немного позже я начал подсчитывать БЖУ.

Мой минимальный вес, до которого удавалось спуститься, — 93 кг. В настоящее время — 110 кг, но это совершенно другое качество массы, если сравнивать с изначальным. Мое увлечение уже переросло в привычку, которая кардинально изменила мою жизнь. Я стал более уверенным в себе и своих силах, научился контролировать себя. Спорт научил меня быть более организованным — а как иначе, нужно успевать все.

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На конкурс «Первая тренировка» свою историю прислал 22-летний студент Андрей Шемис.
 
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